Vía Bariloche: exigen la reincorporación del chofer que se negó a salir por no descansar

Luego de una audiencia que se desarrolló el pasado viernes, el conflicto pasó a un cuarto intermedio para el 3 de marzo.

El chofer de micro de larga distancia que fue cesanteado de la empresa Vía Bariloche luego de negarse a realizar un viaje por no haber descansado oficializó su reclamo de ser reincorporado el pasado viernes luego de una audiencia que se desarrolló entre las partes en la sede local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Esteban es uno de los dos choferes que fueron despedidos de Expreso Tigre Iguazú S.A. la firma apoderada que absorbió a un grupo de trabajadores hace poco más de un año que se desempeñaban para El Rápido. Con el apoyo de un grupo de choferes, la representación legal del conductor presentó un acta de denuncia ante las autoridades para pedir su reincorporación.

Ahora, el conflicto pasó a un cuarto intermedio que se desarrollará el próximo 3 de marzo a la espera que se hagan presentes también representantes de la Subsecretaría de Transporte bonaerense y de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Semanas atrás, Esteban había confirmado a 0223 que los conductores “son rehenes” de la empresa y no reclaman sus derechos por temor a quedarse sin trabajo. “Yo me negué a salir porque estaba cansado y me echaron”, había expresado luego de que una unidad de Vía Bariloche volcara sobre el kilómetro 93 de la ruta 2, accidente en el que dos pasajeros fallecieron.