Coronavirus: la OMS advierte sobre una posible pandemia

Desde el organismo internacional apuntaron en la necesidad de trabajar en la contención. "Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala", rescataron.

Ante el avance de distintos casos de coronavirus en países de Europa, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron por una posible pandemia.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes en la necesidad de trabajar para "concentrarse en la contención" del virus mortal que ya causó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados en distintas partes del mundo.

En este sentido el jefe del organismo internacional puntualizó en "hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia de coronavirus" e instó a que cada país realice sus evaluación según su contexto. "Hacen falta medidas de precaución, pero no de miedo", señaló.

De todas formas, Ghebreyesus aseguró que todavía es "demasiado pronto" para declarar este estado. "Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala. ¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no", agregó.

"Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro", concluyó el director de la OMS.

Cerca de 80 mil contagiados dejaron un saldo de más de 2.500 personas muertas solo en China a causa del coronavirus. De todas formas, la misión de expertos en China determinó que la epidemia en el gigante asiático ya alcanzó su pico y su meseta entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y desde entonces está en descenso.

Pese a ello, al menos siete personas murieron en Italia, que ya suma más de 200 infectados. El brote también pisa fuerte en Corea del Sur e Irán.