Empresas fúnebres de Mar del Plata exigen contar con un protocolo ante muertes por coronavirus

La Asociación que nuclea a empresarios del sector denunció que hace cuatro días que hizo pedidos a las autoridades nacionales, provinciales y locales sin obtener ninguna respuesta.

La Asociación de Empresas Fúnebres mostró su malestar y preocupación por la falta de respuesta que acusa de las autoridades gubernamentales frente a los reiterados pedidos que se elevaron esta semana para contar con un protocolo que explique los pasos a cumplir en caso de que se produzcan muertes por coronavirus.

Diego Carosone, secretario de la entidad, aseguró que desde el martes que intentaron comunicarse con autoridades nacionales, provinciales y locales sin obtener mayor éxito. "Nadie nos da un protocolo a seguir. Todos te dicen algo verbalmente pero nada más. La que más interés mostró fue Leticia Miller (NdeR: directora del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) "Dr. Juan Héctor Jara")", señaló.

En declaraciones a 0223, el referente del sector afirmó, inclusive, que en el Gobierno bonaerense ni siquiera obtuvieron respuesta sus llamadas por parte de algún funcionario. "Nos pasaron de teléfono en teléfono hasta que nos atendió alguien que me pidió el mail y me dijo que me iba a averiguar para ver si me podía pasar algo por escrito", comentó.

Carosone mostró profundo malestar por la falta respuesta de las autoridades y consideró que el Estado "debe bajar una línea clara" frente a este tipo de situaciones extraordinarias. "La verdad que es una locura que ni siquiera nos digan nada", apuntó.

"Por lo que pasó en otras oportunidades como fue en su momento lo de la Gripe H1n1 contamos con un poco de información pero nosotros no somos profesionales de la salud y no sabemos si el procolo es distinto o igual. Ellos tienen que decir si se puede velar o no, si puede hacerse a cajón abierto o cerrado. Estamos muy alarmados por esta falta de respuesta", concluyó.

En una conferencia de prensa que brindó este viernes, el jefe comunal pidió a la ciudadanía evitar “conglomeraciones de gente” en reuniones privadas y recordó también que “la imprudencia genera situaciones que no queremos”.

Hasta la fecha, en la ciudad, solamente se ha registrado oficialmente un caso de coronavirus, que se corresponde con un hombre de 71 años que llegó de España y que permanece internado desde el lunes en la clínica 25 de mayo. Su estado de salud es "reservado",