Fiorini se reunió con Vidal: “Quiere que sigamos siendo una opción de gobierno”

El senador provincial habló con 0223 Radio sobre los nuevos desafíos de la oposición. Habló detalles del encuentro con la exgobernadora bonaerense.

El senador provincial Lucas Fiorini se reunió días atrás con María Eugenia Vidal junto a otros exfuncionarios de Cambiemos. En el encuentro, se habló sobre el futuro de Cambiermos como oposición a los gobiernos de Axel Kicillof y de Alberto Fernández.

En diálogo con 0223 Radio, Fiorini valoró la “visión” de la exgobernadora, “que fue muy clara con los conceptos que vertió. Ella hizo hincapié sobre la unidad para que el espacio siga hacia adelante y siga siendo opción de gobierno. Aunque con la unidad no alcanza”.

En tal sentido, el senador sostuvo que “tiene que haber una apertura que no se dé 3 meses antes de una elección sino que tiene que empezar desde ahora. Que Juntos para el Cambio no sea un espacio cerrado. En eso la veo a ella muy clara”, evaluó.

Analizando a futuro el caudal de votos de la última elección que llegó al 40%, Fiorini dijo que “hay que representar algo más a lo que quedó como núcleo duro. No se puede ser nada más que antikirchnerismo, hay que demostrar que somos mejores. No podemos hacer la agenda respondiéndole o no a Kicillof. Hay que hacer nuestra propia agenda. No decirle no a todo pero tampoco lo contrario porque se hace algún acuerdo. Ver lo mejor a los que representamos”, remarcó.

Por último, el senador señaló que “no se hizo planteos que quien lidera” y para eso “hay que esperar un tiempo”.