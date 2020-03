Aclaran que perros y gatos no contagian coronavirus pero piden no sacarlos a la calle

Desde el Colegio de Veterinarios provincial pidieron a los dueños de perros y gatos que no los expongan en la vía pública mientras dure la pandemia.

La muerte, el lunes pasado, de un perro raza pomerania que había dado positivo en coronavirus a finales de febrero en Hong Kong, generó alarma, sobre todo en aquellas personas que tienen mascotas. Sin embargo, desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires aclararon que los perros y gatos no contagian coronavirus a seres humanos, ni viceversa.

Walter Lujan, presidente de la institución, explicó que hay otros tipos de coronavirus, incluso, uno que afecta a perros y otro a gatos únicamente, pero en ningunos de los casos se transmite a personas. “En el caso de los perros les produce diarrea, gastroenteritis con vómitos pero no se transmite al humano”, indicó en declaraciones a 0223 Radio.

“En el caso de los gatos, hay un coronavirus felino que produce peritonitis infecciosa felina, pero en ningún caso es transmisible al humano”, agregó y subrayó que “es fundamental aclarar este punto porque se confunde y asusta”.

“En el caso del Covid-19, tampoco se transmite a los animales, no hay infección cruzada. Que la población no tenga miedo, pero sí tenga cuidados y tener la precaución de no sacarlos a la vía pública, tenerlos en un lugar espacioso donde el animal pueda estar en condiciones”, dijo más adelante.

En ese sentido, el especialista recalcó que, en este contexto de emergencia sanitaria a nivel mundial, las mascotas “no deberían andar por plazas, la costa y otros espacios de la vía pública”.