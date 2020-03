Jair Bolsonaro: "El pueblo tiene que ir a trabajar"

El presidente de Brasil ratificó su oposición a la implementación de medidas drásticas para combatir el coronavirus y volvió a criticar a los gobernadores.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro advirtió hoy que llegaría a su fin la "normalidad democrática" en Brasil si se desata una crisis que puede ser peor que la de Chile y volvió a criticar la cuarentena por el coronavirus.

"Lo que pasó en Chile va a ser una 'fichita' ( nimiedad) al lado de lo que puede acontecer en Brasil, todos vamos a pagar un precio que llevará años para ser pagado, si no es que Brasil no sale de la normalidad democrática que ustedes tanto defienden, nadie sabe lo que puede pasar en Brasil", dijo Bolsonaro en el Palacio de Alvorada ante periodistas que lo indagaron sobre su mensaje en cadena nacional en el que criticó la cuarentena decretada por algunos gobernadores.

En ese marco, afirmó que "el pueblo tiene que ir a trabajar" y sólo dejar en cuarentena a los "ancianos, preservar a los que tienen problemas de salud, pero nada más que esto". Luego de hacer una alusión a Chile, en supuesta referencia a las protestas iniciadas el año pasado, Bolsonaro declaró "quiero llevar un mensaje de paz, tranquilidad, serenidad".

"Donald Trump está en una línea similar a la mía, y todo indica que hoy va a abrir los puestos de trabajo (..) si él (Trump) no hace eso allá, y nosotros no hacemos eso aquí, será el caos, será el fin de Estados Unidos y el fin de Brasil", aseguró. "No estoy preocupado con mi popularidad, yo tengo una misión de cuatro años, Dios y el pueblo van a decidir, tenemos que tomar decisiones en estos momentos difíciles", agregó.

El mandatario brasilero atacó a los gobernadores que suspendieron las actividades comerciales, como ocurre en San Pablo y Rio de Janeiro. "Lo que están haciendo unos pocos gobernadores es estar destruyendo empleos, es un crimen (...) sin dinero , sin producción ¿de que vamos a vivir?", cuestionó