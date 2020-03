Corte de calle y manifestación en el Higa por falta de insumos

Trabajadores de la salud denuncian faltante de guantes, barbijos y camisolines para atender en medio de la pandemia de coronavirus. "Si no tenemos los insumos necesarios no vamos a atender", avisaron.

Trabajadores del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata realizaron una manifestación este miércoles por la tarde para reclamar por la falta de insumos en medio de la pandemia de coronavirus.

Un grupo de profesionales de la salud autoconvocados se declararon en asamblea y exigieron respuestas ante la falta de barbijos, camisolines y guantes en el establecimiento. En este marco, salieron a la calle para visibilizar su situación y cortaron el tránsito sobre la avenida Juan B. Justo.

"Un grupo de compañeros que trabajan en la guardia plantearon que no les llegaban los insumos. Se concentraron y pudieron reunirse con las autoridades", explicó Facundo Villalba, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según confió, los directivos del Higa se comprometieron a "controlar que cada uno en su turno pueda encontrarse con su kit de barbijos, guantes y camisolines", además de repartir mascarillas 3D, dependiendo de la tarea que desarrollen.

Otro de los ejes del reclamo está vinculado a la frecuencia de las líneas de colectivo urbano que circulan por el lugar, por lo que los trabajadores instaron a garantizar que "el servicio de transporte público tenga previsto pasar por los horarios de entradas a los turnos".

"Obviamente faltan insumos, pero también es cierto que hay una serie de recursos que se adquirieron que fallaba la forma en la que el personal accedía", asguró Villalba. Para el representante de ATE la situación se replica en el Hospital Materno Infantil, pero al momento no recibieron reclamos.

"No tenemos insumos, lo único que hay son donaciones de barbijos, pero no sabemos dónde están. Los equipos no son los adecuados, solo tenemos un camisolín común", explicó una de las trabajadoras que se manifestaba.

"Si no tenemos los insumos necesarios no los vamos a atender. El director no da la cara, no nos quiere atender", concluyó.