Empleadas textiles piden que se garantice su traslado a las fábricas durante la pandemia

Tras el decreto del intendente que las exceptuó de mantenerse en cuarentena, trabajadoras de Textilana también reclamaron un aumento salarial. "Nuestros sueldos son una miseria", apuntaron.

Trabajadoras de Textilana exigieron que se garantice el transporte público para poder concurir a las fábricas después de que el intendente Guillermo Montenegro resolviera este miércoles un decreto que los exceptúa de mantenerse bajo el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" con el objetivo de que contribuyan a la elaboración de insumos hospitalarios como barbijos y camisolines.

"Exigimos turnos rotativos y reducción de las jornadas laborales para el personal afectado. Que se garantice por parte de las empresas el traslado de los trabajadores y todas las condiciones de seguridad e higiene indispensables para evitar la propagación y el contagio del Coronavirus”, planteó María Demateis, secretaria general de la Comisión Interna de Textilana.

Después de tomar conocimiento de la resolución del Ejecutivo municipal, la referente de las empleadas instó a que "todos los recursos de las fábricas estén enteramente a disposición de colaborar en combatir el virus". "Desde el Municipio omiten los problemas que denunciamos para llegar al lugar de trabajo frente a la reducción de franjas horarias en el transporte público, ni cómo se garantizan las medidas de higiene necesarias en el ámbito laboral", cuestionó.

Demateis, a su vez, aprovechó para insistir con el pedido de aumento salarial que todavía no ha materializado la empresa que administra Sergio Todisco. “Nuestro salario no tiene actualización desde octubre de 2019, cuando un aumento pactado en paritarias para el mes de diciembre fue dejado sin efecto hasta fines de abril del 2020 a cambio de sumas no remunerativas", recordó.

“Los trabajadores y trabajadores nos exponemos y arriesgamos fuertemente sacando adelante la producción de estos materiales y en un cuadro de salarios de miseria", dijo la empleada de la fábrica que a lo largo del 2019 protagonizo numerosos conflictos laborales que hasta derivaron en un paro de actividades y despidos.