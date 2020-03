Sergio Hernández: "No sé si estaré en la selección en 2021"

Un día después de que Luis Scola pusiera en duda su presencia en Tokio, luego de la postergación de los Juegos Olímpicos, el entrenador tampoco aseguró que vaya a estar.

El seleccionador argentino de básquetbol, Sergio "Oveja" Hernández, dijo que no sabe si estará en su puesto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, postergados por un año debido a la pandemia de Covid-19.

“Y no tengo ni idea si voy a estar o no en la Selección, por suerte Argentina está clasificada y eso me da tranquilidad y felicidad. Habrá que modificar la planificación y esperar con la misma ilusión ese Juego como lo hicimos cuando estaban programados para este año”, contó el bahiense en una nota con Uno Contra Uno Radio.

Sin embargo, el entrenador subcampeón del mundo en China 2019 aclaró: “Sabíamos algunos de nosotros del aplazo de los Juegos, porque tuvimos una charla todos los entrenadores argentinos con Gerardo Werthein (presidente del Comité Olímpico Argentino) para no enterarnos por la prensa y, cuando terminó de hablar, mi cabeza se programó para pensar en el Juego Olímpico en 2021”.

De hecho, Hernández programó la posibilidad de estar en tierra japonesa y recién después "buscar una opción en algún club de Europa". Asimismo, el ex DT de Peñarol de Mar del Plata evadió la polémica sobre los dichos del capitán Luis Scola y pidió "no tocar el tema".

“No me pregunten porque no hablé con Luis Scola respecto de lo que va a hacer o no. Es más delicado pero es parte del juego, acá lo más importante es la salud mundial y cómo podemos ayudar para que los daños sean los menores posibles, el resto es todo secundario, inclusive los Juegos Olímpicos”, reflexionó.

Por su parte, Hernández dialogó en los últimos días con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), Fabián Borro, y le recordó que su "contrato" era hasta los juegos de Tokio.