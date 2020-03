Costa les advirtió a los comercios que "no haya avivadas" con los precios

El ministro de Producción bonaerense dijo que se detectaron "muchas irregularidades" en comercios y aseguró que "están sancionando por eso".

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, afirmó este martes que su gestión está "trabajando para que no haya avivadas o abusos de los comercios" con los precios de los productos, ante el aumento de la demanda en el marco de la emergencia sanitaria y las medidas restrictivas que rigen por el oronavirus.



"Estamos trabajando para que no haya avivadas o abusos de los comercios. Encontramos muchas irregularidades y estamos sancionando por eso", aseguró Costa a la radio online FutuRöck.



En ese sentido, destacó que, desde el gobierno bonaerense, están “monitoreando en redes sociales las denuncias de los consumidores por abusos de precios o faltante de productos".

Recordó que el gobernador Axel Kicillof estableció por decreto un sistema de monitoreo de precios en toda la provincia que, coordinado con Nación y municipios, faculta establecer sanciones. Hay proveedores que están vendiendo a precios que no corresponden. Es importante que los comerciantes denuncien estos abusos", remarcó Costa.



El funcionario bonaerense sostuvo que "los ciudadanos tienen que estar tranquilos”, porque el gobierno provincial va “a garantizar una canasta básica de productos a precios justos". "El gobierno y las empresas están haciendo un esfuerzo, pero el sistema financiero no está actuando como corresponde en un momento así", sostuvo el ministro, quien evaluó que, "en la medida que no corra riesgo la salud de la población, es bueno para la economía que se puedan restablecer ciertas actividades".