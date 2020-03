Cristina denunció a Michetti por defraudación

Según la acusación, la ex vicepresidenta del gobierno de Cambiemos hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó una denuncia penal contra la ex vicepresidente Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles por haber realizado "pagos millonarios por obras que no tuvieron avances" en la Cámara alta.



Según publica Télam, la acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A. De acuerdo a la presentación, "Michetti le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación".



Según fuentes de la Presidencia del Senado, la ex vicepresidenta del gobierno de Cambiemos "hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. Se pagaron más de 180 millones de pesos, las obras están inconclusas y los avances de obras no coinciden con el millonario presupuesto gastado por Michetti".



Las mismas fuentes dijeron que se constató que "la empresa no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra", así como el hecho de que "se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares".



Peñafort aseguró que se verificó la "concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del H. Senado de la Nación" y "un posible sobreprecio de obra".



Tras el sorteo de rigor, la denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.