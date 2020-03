Alvarado recuperó la sonrisa

El conjunto de Juan Pablo Pumpido fue práctico y efectivo. Golpeó en el arranque y el final del segundo tiempo, en el medio aguantó y se vuelve con tres puntos de oro de la cancha de Platense.

Con una sólida actuación defensiva, golpeando en los momentos justos, Alvarado volvió a la victoria, consiguió un triunfo de visitante después de cuatro partidos y superó a Platense por 2 a 0. Santiago Giordana, en dos oportunidades, señaló los tantos del conjunto de Juan Pablo Pumpido que recuperó los puntos dejados en el Minella.

Alvarado hizo lo que tenía que hacer. Bancó la parada en los primeros minutos, cuando Platense intentó llevarlo por delante, no se dejó avasallar y se acomodó. De esa forma, comenzó a romper la línea defensiva y avisó con una buena llegada de Algozino que definió afuera. Más allá de que el local era el que tenía la posesión, no lograba inquietar a Bilbao más allá de algún disparo sin demasiado riesgo. El "torito", con futbolistas de buen pie, no podía llegar con peligro hasta el arco de De Olivera. Entonces, la primera etapa se fue con más pena que gloria y un cero grande como el estadio "Ciudad de Vicente López".

La segunda mitad cambió el desarrollo demasiado rápido. En la primera, Bilbao evitó el tanto de Sinisterra y, la respuesta, fue letal. La hizo, como casi siempre, Diego Becker, y Santiago Giordana, de poca participación, se vistió de Rivero para tirarse al piso y sellar el 1 a 0 que cayó como un baldazo de agua fría. Alvarado hizo lo que buscaba y trató de dar el mazazo final. Los hombres de ataque estuvieron cerca de estirar la cuenta y le dieron vida a un Platense que quemó los cartuchos y empezó a llegar cada vez con más peligro al arco de Bilbao que mostró seguridad y reflejos para sostener el cero. Fue un tramo en el que el "torito" no lograba salir de su campo y se aferró a la victoria. Hasta que una contra le puso el broche. Falló el local en un rechazo y la corrida de Santiago Giordana terminó en gol para que el festejo sea desaforado, sabiendo que estaba todo terminado.

Alvarado volvió al triunfo. Alvarado se demostró que puede. Le dio un nuevo golpe a Platense y recuperó la confianza, la sonrisa y lo hizo sin dos de sus figuras (Ledesma y Rivero), para llegar con el ánimo por las nubes para recibir a Independiente Rivadavia el próximo sábado en el Minella.

Síntesis

Platense (0): Jorge De Olivera, Cristian Marcial, Manuel Capasso, Gastón Suso e Juan Infante; Franco Baldassarra, Roberto Bochi, José Luis Sinisterra, Gonzalo Bazán, Facundo Curuchet y Javier Rossi. DT: Fernando Ruiz

Cambios: ST 6' Joaquín Susvielles por Rossi, 18' Tiago Palacios por Bazán y 20' Gianluca Pugliese por Curuchet.

Alvarado (2): Emanuel Bilbao; Santiago Zurbriggen, Gabriel Fernández, Juan Ramón Alsina y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Nicolás Rinaldi, Maximiliano González, Gonzalo Lucero, Diego Becker y Santiago Giordana, DT: Juan Pablo Pumpido

Cambios: ST 25' Matías Caro por González, 35' Leandro Navarro por Lucero y 43' Tomás Mantia por Becker.

Goles: ST 3' y 44' Giordana (A).

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: "Ciudad de Vicente López".