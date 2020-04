Preocupante situación en Ecuador: colapsan hospitales y morgues

Denuncian que hay 450 cuerpos sin recoger. El Comité de Operaciones de Emergencia reportó 400 nuevos casos alcanzando la suma total de 2749 contagiados y 93 fallecidos.

Ecuador actualizó el número de infectados y muertos y la curva sigue creciendo. En ese marco, el Comité de Operaciones de Emergencia reportó 400 nuevos casos alcanzando la suma total de 2749 contagiados y 93 fallecidos.

El foco más grave se ubica en la ciudad de Guayaquil en donde el sistema de salud está totalmente colaspado y los hospitales no pueden atender a las personas enfermas.

No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido y sus cuerpos no han sido retirados, tampoco sobre los levantamientos ejecutados. No obstante, según un listado que tiene la Policía para acudir a los levantamientos y al que pudo acceder el diario El Universal, este martes estaban registrados casi 450 cuerpos en lista de espera para ser retirados de las viviendas. Una cifra similar citó el concejal de Guayaquil Andrés Guschmer, la noche del lunes. Él señaló que esa lista era de 400.

Intentan quemar un muerto en Guayaquil, en el suburbio esto sucede en la 23 y la Q. No soportaron más los moradores de este populoso sector y empezaron a quemar llantas, bajo amenaza de quemar el cuerpo por su olor nauseabundo, piden a las autoridades q se los atienda.

Un grupo de personas que la noche del lunes quemaron llantas en la periferia de Guayaquil. Ahí la familia de un hombre que había fallecido tres días atrás exigía a las autoridades que retiren el cuerpo.

En un video, en cambio, se ve cómo tres hombres casi sin protección sacan de la habitación de una vivienda un cadáver en una sábana, lo depositan dentro de una caja de madera elaborada de forma artesanal, donde han colocado un plástico.

Hoy entregamos 1 de los 3 contenedores, al Hospital de Monte Sinaí, que coordinamos con ell Ministerio de Salud para refrigerar temporalmente los cuerpos de los fallecidos por COVID19.

En el Registro Civil se han inscrito desde el 23 de marzo más del triple de las actas de defunción que se emiten regularmente. En una jornada normal se inscriben entre 30 y 40 actas de defunción. La semana pasada se inscribieron 120 en promedio, por eso se habilitaron también la agencia del sur de Guayaquil y del Parque California y se ampliaron los horarios hasta las 17:00.

La alcaldesa Cyntia Viteri, que se encuentra en cuarentena por haber dado positivo de Covid-19, anunció la entrega de contenedores refrigerantes para los cuerpos que no puede ser ingresados a la morgue.