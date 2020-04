Ginóbili mostró su preocupación por el "impacto económico"

Uno de los mejores deportistas argentinos de todos los tiempos, no ocultó su temor por la situación financiera que se puede vivir como consecuencia del coronavirus.

Emanuel Ginóbili, ídolo de la Generación Dorada del básquetbol argentino, expresó su temor y preocupación por el “impacto económico” que provocará el coronavirus en el mundo, a punto tal que pronosticó una “rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer”. “No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25 por ciento de chicos que no saben si van a comer la próxima comida”, sostuvo el ex jugador bahiense, de 42 años.

“Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tengan para comer. En Estados Unidos existen estos problemas y ahora se sumarán más de siete millones de desocupados”, describió el escolta, emblema de los San Antonio Spurs. “La verdad es que no sé qué puede pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo”, agregó ‘Manu’.

En una charla que mantuvo a través de un podcast con Nicolás Laprovíttola, su excompañero en la franquicia NBA y seleccionado argentino, Ginóbili, ganador de cuatro anillos NBA con la entidad texana (2003, 2005, 2007 y 2014), mostró también su preocupación por lo que tienen que vivir los adultos mayores. “Los adultos mayores están en el área más vulnerable por la edad que tienen” remarcó.

En referencia a lo que está desarrollando en el marco de este aislamiento social, Ginóbili dijo estar atravesando “un período de desintoxicación a tener que responder a las presiones y responsabilidades. Desde el momento en que decidí colgar las zapatillas, bajé 17 cambios”, ejemplificó.

“Empecé a disfrutar otras cosas de la vida, como ayudar a mis hijos en el colegio, pasar el verano en Argentina o comer lo que se me ocurra", describió.