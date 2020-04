“Mar del Plata no tiene circulación comunitaria, pero puede tener un brote”

La secretaria de Salud Viviana Bernabei, dijo que la ciudad está en una “buena” situación sanitaria, pero advirtió que eso puede cambiar de un momento a otro.

La secretaria de Salud Viviana Bernabei planteó este miércoles que Mar del Plata todavía no tiene circulación comunitaria de coronavirus aunque remarcó que “eso no significa” que no se pueda producir “un brote” en la ciudad.

En una conferencia de prensa junto al intendente Guillermo Montenegro, en la que se anunció el regreso de determinadas actividades productivas, la titular de la cartera sanitaria enumeró todas las medidas de prevención que se tomaron en la ciudad para evitar la expansión del virus lo cual significó un “trabajo arduo”.

“Desde lo sanitario estamos en una buena situación. Y eso nos permite acompañar otras decisiones que deben ser tomadas en el municipio. Hoy no hay circulación comunitaria, pero no significa que no podamos tener un brote y tengamos que tomar otra vez medidas más drásticas”, planteó Bernabei.

A partir de la apertura de nuevas actividades productivas, la secretaria de Salud dijo que eso también modifica el abordaje de los futuros casos de coronavirus que se den en la ciudad. “A raíz de la situación que tenemos, pasamos a otra fase del plan de acción”, anticipó y planteó que el objetivo ya no es solo “evitar la transmisión comunitaria”.

“Ahora cada nuevo caso vamos a tratarlo como si fuera un brote”, dijo la titular de la cartera sanitaria y pidió “responsabilidad” tanto a los empresarios de las nuevas actividades que se permitan como a los propios trabajadores.

“Al tratarse como un brote si surge un caso vamos a tener que ver el contexto laboral de esa persona. Y esto exige que hagamos análisis de situación cada 14 días”, remarcó la funcionaria municipal

La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata difundió los primeros días de este mes un informe en el que estimaba que a fines de mayo la ciudad tendría 1.600 infectados con coronavirus. Hoy, a 48 horas de que termine abril, se contabilizan 17 infectados de los cuales solo hay 1 con el virus activo.

Consultada sobre la proyección actual, Bernabei planteó, en principio, que Mar del Plata “nunca tuvo curva de contagio”. En ese sentido, precisó que de los 17 casos positivos que hubo en la ciudad 13 fueron importados, es decir que se contagiaron en otros países. De los otros cuatro, uno fue el de la enfermera de la Clínica Pueyrredon que sí le transmitió el virus a sus dos hijos y otro el de uno de los marineros del Puerto que al no haber precisado nexo epidemiológico se considera que se contagió el virus de otra persona, pero hasta el momento él no se lo pasó a nadie más.

A partir de esa situación, Bernabei explicó que el informe elaborado por la Escuela de Medicina se había realizado en el momento en el que mayor cantidad de casos activos había en la ciudad. “Cuando tenés una duplicación entre tres o cuatro días, cualquier proyección ese día te puede dar 1.300 casos”, dijo.

“Si la proyección la hiciéramos con la foto de hoy, la cantidad de casos que tendríamos para la tercera semana de mayo no superaría los 25”, indicó.