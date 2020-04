Es grupo de riesgo y necesita oxígeno: la empresa que se lo proveía hace 3 meses no aparece

Es un hombre de 60 años que vive en Estación Chapadmalal y de manera frecuente, debe ir con urgencia a la salita de salud. El coronavirus aumentó su vulnerabilidad y necesita ayuda.

Rodolfo Quinteros tiene 60 años, sufre de insuficiencia respiratoria y es grupo de riesgo por el coronavirus. Debido a que la empresa que le suministra el oxígeno "desapareció" hace casi 3 meses, debe salir sofocado, con el riesgo que implica por la pandemia, a un centro hospitalario

“Yo vivo en Estación Chapadmalal y cada vez que me falta el aire, debo salir de urgencia hacia una salita del barrio. Los médicos me dicen que trate de no salir porque soy grupo de riesgo por el coronavirus. Pero no me queda otra. Si no fuera por mis hijos que viven cerca, ya estaría muerto”, expresó Rodolfo, en diálogo con 0223.

Debido a su transtorno de salud, a través de Zona Sanitaria VIII, una empresa de la localidad bonaerense de Quilmes le proveía del tubo de oxígeno de manera periódica, hasta que en los primeros días de febrero, dejó de venir.

“Yo tengo mal un pulmón, debido a que fumaba mucho. Y todavía no tengo mi pensión. Con esto de la cuarentena tampoco puede hacer las changas que hacía. La verdad no lo puedo comprar. Ya hice los reclamos a Defensoría del Pueblo (General Pueyrredon) y con Zona Sanitaria, pero el oxígeno no aparece. Esta empresa hizo abandono de persona”, lamentó el hombre.

Al ser consultado por este medio, desde Zona Sanitaria VIII informaron que este reclamo está siendo analizado por los defensores del pueblo y que intentan que la empresa proveedora del oxígeno, “cumpla con el servicio que se le paga”.