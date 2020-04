Un dirigente radical pidió que el coronavirus “haga una limpieza étnica”

Se trata del exconcejal Julio Carballo, de Capilla del Monte, que integra la Alianza Cambiemos en esa localidad cordobesa. Sugirió que el virus mate a “5 o 6 millones de negros” en La Matanza. El polémico audio.

Un dirigente radical de la localidad cordobesa de Capilla del Monte deseo que el coronavirus “haga una limpieza étnica” en La Matanza y mate “a 5 o 6 millones de negros” y “peronistas”. La repudiable frase pertenece al exconcejal radical Julio Carballo, que fue edil de esa localidad del Valle de Punilla entre 2011 y 2015, fue secretario del Concejo Deliberante por Cambiemos hasta fines del año pasado y es parte del espacio de Gabriela Negri , hermana del diputado nacional Mario Negri, presidente del bloque de Cambiemos en el Congreso de la Nación.

"La gente entiende acá en este país a los palazos si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro... Entonces qué se yo, no sé, no sé...", dice Carvallo en un mensaje de audio, que fue difundido por el periodista local Marcelo Acosta en su programa radial El reino del revés.

Para el polémico dirigente el coronavirus debe hacer una "limpieza étnica": "Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede [en] La Matanza y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos... capaz que este país arranca".