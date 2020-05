Montenegro: "El que fue a Güemes a comer helado es un irresponsable"

El intendente se mostró satisfecho con los resultados, elogió a los comerciantes, pero remarcó que hubo un grupo de "irresponsables" que no entendieron la situación.

El intendente Guillermo Montenegro brinda una conferencia de prensa luego de la prueba piloto que se realizó este fin de semana en los distintos comercios de Mar del Plata y en medio de la conmoción por la confirmación de cinco casos positivos de coronavirus en la ciudad. "Tenemos que aprender a convivir con el virus", planteó.

El intendente se mostró satisfecho con el resultado de la "prueba piloto", pero remarcó que no estuvo conforme con lo que ocurrió en Güemes, especialmente el domingo entre las 15 y las 17. "Hubo una falta de respeto de muchos de los que concurrieron. Los que fueron a comer helado o a pasear son unos irresponsables", lanzó Montenegro y anticipó que a partir de ahora las cosas que se compren en la calle (take away) no se podrán consumir en la vía pública.

Las imágenes que circularon por redes sociales mostraron que en esa zona de la ciudad particularmente hubo muchísima gente que salió a pasear, a tomar helado, sin ninguna necesidad.

El jefe comunal remarcó el alto cumplimiento que hubo por parte de los comerciantes de todas las medidas sanitarias y de prevención que se habían dispuesto a partir del protocolo. Y remarcó que en todos los centros comerciales a cielo abierto se cumplió con el distanciamiento social, los dos trapos con lavandina, la obligatoriedad de tener barbijos para ingresar a los locales. También les agradeció a quienes decidieron "no salir", aunque tenían la "excusa" para ir a los comercios de cercanía.

"Nos encontramos con un grupo de inadaptados. Todo el esfuerzo no puede ser empañado por un grupo de gente que en determinado sale a pasear. No puede ser que retrocedamos por un sector muy chico de la sociedad no entiende la situación que estamos viviendo", indicó Montenegro.

A su vez, también destacó que el cumplimiento de los protocolos respecto al uso del transporte público se respetó a lo largo del fin de semana y que no se generó aglomeración de gente.

Si bien dijo que seguirán analizando nuevas actividades para habilitar, también advirtió que siempre está abierta la posibilidad de dar marcha atrás y tener que volver a cerrar algunas actividades. "Vamos a tener que estar preparados hasta que haya circulación viral", insistió.