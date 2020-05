Lunghi: “A todos nos desgata y nos cansa, pido un esfuerzo más”

En el marco del inicio del período de excepción para múltiples actividades y el permiso de salidas recreativas, el intendente tandilense recordó: “Si la situación cambia, nos veremos obligados a dar marcha atrás en estas decisiones”.

En el inicio de una semana en la que en Tandil se permiten las salidas recreativas y se suman nuevas actividades económicas exceptuadas al aislamiento preventivo, social y obligatorio, el intendente Miguel Lunghi calificó como “muy buena” la situación epidemiológica del distrito pero aseguró: “Más allá de eso no podemos relajarnos, debemos continuar respetando todas las medidas sanitarias y cuidándonos entre todos”.

“El gran esfuerzo que hemos hecho todos, el compromiso ciudadano y responsabilidad de la inmensa mayoría de tandilenses, la solidaridad de la sociedad y el trabajo conjunto y articulado nos permitieron tener una situación actual buena y por eso ir adoptando gradualmente medidas de liberación de algunas de las restricciones. Pero debemos entender que si la situación cambia, nos veremos obligados a dar marcha atrás en estas decisiones”, señaló Lunghi en su mensaje a la comunidad.

En esa línea, el jefe comunal precisó: “Debemos seguir de la misma forma que lo hemos venido haciendo desde que todo esto comenzó. Estas buenas señales no significan que hayamos superado la pandemia, lamentablemente eso aún no ocurrió y todavía nuestro país no tuvo el pico de la enfermedad”.

La semana pasada desde la comuna confirmaron la vuelta de la obra pública en el distrito y detalló que se retomarán en primera instancia los trabajos en la escuela Técnica Nº 2, en la Escuela Secundaria Nº 20 y el Complejo de piletas climatizas del CEF 42.

“Es importante que seamos conscientes que tenemos que seguir trabajando en la prevención, que tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, utilizando tapaboca, extremando la higiene personal, saliendo lo menos posible de nuestras casas y cumpliendo con todas las indicaciones. Si fallamos en este momento, si dejamos de hacer todo esto, corremos el gran riesgo de perder todo lo que alcanzamos hasta ahora”, resaltó Lunghi.

“Sin dudas que es una situación difícil, una situación compleja que a todos nos desgata y nos cansa. Les pido un esfuerzo más y que sigamos unidos, desde el Estado Municipal, Provincial y Nacional estamos tratando de acompañar y apoyar a todos los que lo necesitan, pero no podemos estar al lado de cada uno para asegurarnos que cumple con las normas sanitarias, por eso es fundamental que nos sigamos cuidando entre todos”, afirmó el intendente sobre el final.

Por último reiteró que “Tandil es una sociedad respetuosa, que valora el esfuerzo compartido, confío en todos ustedes, confío en que nos podamos seguir cuidando entre todos, confío en que sigamos de esta manera, que es la única que nos permitirá superar esta situación que no toca vivir”.