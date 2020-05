Amenazan a una fotógrafa que retrató los desbordes en Güemes: "Cuidate vos y tu hija"

Un hombre al que la joven fotografío la llamó a su teléfono y la amenazó. Por temor, ella borró todas las imágenes que había hecho en las redes. Luego radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

“Cuidate, vos y tu hija”. Una fotógrafa de Mar del Plata, que el domingo fue a retratar el desempeño de la prueba piloto en los distintos paseos comerciales de la ciudad, se quedó helada cuando del otro lado del teléfono escuchó amenazas e insultos. Un hombre le exigía que borrara las fotos que había compartido en sus redes sociales, sin precisar cuál de todas las imágenes que captó era la que le molestaba.

"No me quería decir su nombre, me llamó desde un número privado y me decía de mala manera que borre todas las fotos", contó la fotógrafa en diálogo con 0223.

Nerviosa, ella intentó preguntarle cuál era la foto y solo recibía gritos del otro lado. "Cuidate, vos y tu hija", escuchó de otro lado. Luego de la amenaza, del otro lado del teléfono escuchó la voz de una mujer que le pidió disculpas y le explicó cuál era la foto: la de un hombre que tomaba helado mientras caminaba por la calle.

Por temor, la fotógrafa decidió eliminar todas las imágenes que había captado en la jornada del domingo, en la que retrataba el trabajo de los empleados municipales, de los comerciantes y a muchas de las personas que habían salido a la calle. "Me dio bronca, pero cuando me nombraron a mi hija fue la reacción que tuve", explicó.

La imagen se viralizó por las redes sociales y fue una de las tantas que motivó al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a tildar de “irresponsables” a todos aquellos que el domingo decidieron salir a caminar por ese paseo de la ciudad.

La joven es fotógrafa y docente, por lo que en las redes sociales tenía disponible su teléfono. Y cree que el sujeto lo obtuvo de ahí para llamarla. Ante esta situación, la joven radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer por las amenazas recibidas y ahora se abrirá una investigación para identificar al sujeto que la amenazó.

En esa línea, contó que el mismo domingo por la noche le había sorprendido que Instragram le había dificultado la publicación de algunas de las imágenes y que por la noche sufrió distintos intentos de hackeo de sus cuentas que pudo superarlos con distintas instancias de verificiación.