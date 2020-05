México presentó un plan de reapertura por regiones

México lleva 40.186 casos confirmados de coronavirus y 4.220 muertes.

El gobierno de México presentó su plan de reapertura social y económica hacia "la nueva normalidad" dividido en tres fases desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio, que concluye con un sistema de semáforos que medirá la situación con respecto al coronavirus de cada municipio del país.



Así lo informó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien detalló el plan en la conferencia de prensa diaria del gabinete en la que destacó la importancia de la "claridad, certidumbre y seguridad" de la iniciativa para la ciudadanía, los trabajadores y las empresas.



Tras la conferencia, el presidente Andrés López Obrador aseguró que el plan será de "aplicación voluntaria" y que no se impondrá ni a los ciudadanos ni a las autoridades locales. "No van a aplicarse medidas coercitivas. Nada por la fuerza, todo por la razón. Este plan es de aplicación voluntaria", dijo.



El plan se divide en una primera etapa que comienza el 18 de mayo, una segunda de preparación que se prolongará hasta el 31 de mayo y una tercera parte, basada en un sistema de semáforos que mostrarán el nivel de afectación de la Covid-19 en cada municipio del país, que dará comienzo el 1 de junio.





La primera fase consistirá en la reapertura de los 'municipios de la esperanza', un total de 269 municipios en 15 estados que no tienen contagios y, al mismo tiempo, no son vecinos de otros estados que tengan contagios.



En estos municipios, y a partir del 18 de mayo, estará abierta la actividad escolar, del espacio público, laboral de personas vulnerables y de las medidas que se tienen que tomar para la salud pública y el trabajo.



La segunda etapa, que va del 18 de al 31 de mayo, se centrará en la preparación de los trabajadores, empresas y familias, en la que se capacitará a los empleados de las diferentes compañías del municipio para un ambiente laboral seguro, a través de la adecuación, sanitazación e higiene de los espacios laborales.



La tercera, que arranca el primero de junio, se basa en un sistema de semáforos por regiones para la reapertura de las actividades económicas y sociales. El semáforo tiene cuatro colores, rojo, naranja amarillo y verde, y cinco categorías medidas por la salud publica y el trabajo, medidas laborales, espacio público, personas vulnerables y actividades escolares. Semanalmente se informará en qué color está cada estado.



López Obrador aseguró que se está trabajando de manera coordinada con los estados y municipios, con una cooperación "muy estrecha". "Vamos a estar informando constantemente hasta que todos sepamos de que se trata porque así de una primera exposición no es fácil de internalizar lo que significa este plan, nos va a llevar algún tiempo, pero ya iniciamos esta etapa", sostuvo.



El gobierno de México cerró en abril y mayo las actividades económicas no esenciales, aunque no concretó sanciones para las empresas que abrieran y exhortó a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.



Para López Obrador esta es una transición a la "nueva normalidad", ya que se abrirá "una etapa nueva, con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos", dijo en la víspera.



México contabilizaba 40.186 casos confirmados de coronavirus (1.862 en las últimas 24 horas) y 4.220 muertes (294 nuevas) por la enfermedad, informó la Secretaría de Salud.