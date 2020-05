Se elaboró protocolo para la vuelta del básquet

El presidente de Unión de Mar del Plata, Leonardo Cordeiro, contó de qué se trata el trabajo que realizó en conjunto con dirigentes y profesores, buscando reactivar el básquet con los cuidados correspondientes.

Más allá de la necesidad de los clubes de retomar las actividades por una cuestión económica, el pensamiento de las instituciones apunta mucho a una cuestión social y mental de los chicos, en edades formativas, y por eso se trabaja en diversos protocolos para que, de a poco, se pueda ir reanudando las diferentes disciplinas, con las medidas sanitarias correspondientes. el presidente de Unión de Mar del Plata, Leonardo Cordeiro, explicó el proyecto que presentaron y la forma en la que proponen el regreso del básquet.

Los clubes no se pueden quedar quietos y, por eso, trabajan en conjunto para poder ir volviendo de a poco. En ese sentido, Cordeiro contó que "hablamos con dirigentes, profesores y entrenadores de club, para ver la posibilidad de trabajar en un protocolo con una actividad reducida, sin entrenamiento en equipo que sabemos que faltará un tiempor para eso. La idea es poder regresar con técnica individual, un chico cada mitad de cancha (200 metros cuadrados), que puedan entrenar con un profe con el distanciamiento social correspondiente. Lo hemos terminado, lo presentamos en Federación de Buenos Aires y AMB, cayó muy bien y está circulando por la provincia para que los entes lo puedan presentar a los municipios".

El primer paso tuvo una buena respuesta, pero no es fácil y hay que ir superando cada uno de los encargados de la habilitación. "El próximo paso es presentarlo en el municipio, ens la secretaría de producción y el Emder, tenemos la suerte de tener en el club al concecjal Nicolás Lauría, él ya tiene este protocolo en su poder, lo vio y cree que es posible, aunque también dependemos del gobierno provincial y nacional. Lo que sí, Nico puede ser una ayuda para explicar cómo sería la metodología. Además de lo estrictamente deportivo, también trabajamos en donde poner puestos sanitizantes, hay que invertir en cosas que generen tranquilidad que nada va a pasar en los clubes y vamos a extremar las medidas de seguridad", analizó Cordeiro.

La importancia de los clubes en los chicos, es lo que más preocupa hoy en día a los dirigentes. "Los clubes queremos volver pero no es solamente por una necesidad económica, sino que hay un fin social porque muchos de los chicos que van a los clubes están contenidos en este lugar", explicó.

Algunas de las cuestiones más importantes escritas en este protocolo, habla de "entrenamientos de 30-35 minutos, con espacio de 20' para que haya desinfectación. Cada chico con su pelota. Conos, pelota, todo será desinfectado hasta el ingreso del próximo turno. Podría ser escalonado si hay más de una cancha, para evitar el contacto".

En cuanto a la situación particular de Unión, Cordeiro aseguró que "en las cuotas sociales y de actividad hemos hecho un 50% de descuento en abril y mayo, y así seguirá durante la cuarentena. Los profesores siguen trabajando con sus categorías de manera virtual, para el pago pusimos distintos medios para abonar, que antes era únicamente de manera personal en la secretaría del club. Somos una institución que no suele tener problemas de cobrabilidad, pero por supuesto ahora los porcentajes no son los de siempre, y por eso tenemos que redoblar esfuerzos, trabajar para cumplir con las obligaciones, en subsidios, con planes del gobierno y tratar de cumplir con todo para no terminar este año con deudas".

La carta al intendente Guillermo Montenegro.

De nuestra mayor consideración: Quien Suscribe la Federación de Básquet Provincia de Buenos Aires y la Asociación Marplatense de Básquet, en representación a los Clubes que nos nuclea, más de 200 en la Provincia, más de 10 en el partido de General Pueyrredon, nos dirigimos con todo respeto a fin de manifestarle que, en el marco de esta nueva etapa general de "cuarentena administrada" dispuesta por el Gobierno Nacional, con paulatina incorporación de nuevas actividades que se van exceptuando del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y dado las facultades que el Señor Presidente de la Nación ha anunciado que conferirá a los gobiernos provinciales y municipales, en particular referidas a las actividades físicas, venimos a solicitar del Señor Intendente/Gobernador el impulso de medidas con relación al deporte.

En el discurso presidencial, se refirió a las actividades físicas como posibles de ser admitidas, en varias oportunidades, bajo ciertos protocolos que deberán cumplirse. En consonancia con lo anterior, con todo respeto solicitamos que se habilite la práctica del Básquet en la situación 1x0, su enseñanza o práctica individual, bajo el protocolo que se sugiere más adelante, sin perjuicio de las medidas que dispongan las autoridades.

La forma en la que proponemos es denominada TECNICA INDIVIDUAL, consiste en que cada deportista ( 1 o 2 ) en un periodo de tiempo entre 30 a 40 minutos, realice una actividad determinada en un espacio físico que se extiende de la línea de fondo a mitad de cancha y otro/s deportistas ( 1 o 2 ) de mitad de cancha a la otra línea de fondo, según los ejercicios que explique el profesor, con el correspondiente distanciamiento social. Las medidas de la mayoría de las canchas en cuanto a nuestro deporte, tiene dimensiones de 28x15, es decir , 400 metros cuadrados, en los que coincidirían un deportista en una mitad de cancha y el otro en la otra, de manera que, entrenaría, contra el aro, sin contacto ni oposición más que la dificultad que quien lo dirige le sugiera, es decir, que hay una persona / jugador cada 210 metros cuadrados, sin contacto con nadie, solo acercándose quien lo dirija, en distancia social. Si en cambio entrenarían 2 deportistas por mitad de cancha, también sin contacto y oposición, en forma alternada para no cruzarse, habría un deportista por cuadricula de 105 metros cuadrados, tal como se muestra en los anexos.

Esta nos permitirá, ir graduando la vuelta de nuestro deporte en la medida que la autoridad lo vaya autorizando y con las medidas de higiene y salubridad que se nos informen, junto con el PROTOCOLO ESPECIFICO, adjuntaremos un video donde mostraremos al deportista desde cuando ingresa hasta la Institución, como sería el entrenamiento y su posterior finalización y salida del CLUB, cuando Uds. Lo dispongan La totalidad de los clubes que nucleamos son entidades civiles sin fines de lucro, y nos mantenemos con la cuota sociales y con el ingreso de las disciplinas propias de cada Institución, algunos hemos obtenido el plan de Asistencia al Trabajo y Producción para Clubes y Federaciones, aunque a otros no cuentan con la estructura y condiciones requeridas para ingresar al Plan. Alrededor del 90% de los clubes expresa estar en situación de crisis.

Bajo este esquema, solicitamos nos permitan retomar el trabajo en cuanto a esta disciplina, a fin de seguir brindando salud y bienestar a nuestros deportistas, que esperan ansiosos reiniciar la práctica de nuestro deporte. Asimismo, esto permitirá sostener el empleo de numerosos trabajadores del sector ( Profesores de Eduacacion Fisica, Entrenadores, Mantenimiento, personal de limpieza, Etc ) y de las personas que indirectamente se nutren de nuestro deporte. Respetando las medidas de seguridad e higiene propuestas en el protocolo, y las demás que indiquen las autoridades locales, el deporte se puede practicar en el marco de la flexibilización del aislamiento social, y permitirá a nuestros jugadores / jugadoras obtener beneficios físicos y mentales y, además, los entrenadores/profesores puedan trabajar en forma presencial y abonar sus gastos que siguen corriendo, y también pasibles de los beneficios señalados. Asimismo, solicitamos que, al momento de analizar la liberación del período de aislamiento, se tengan en cuenta las características específicas de nuestra actividad detalladas en párrafos anteriores. En ese sentido, consideramos que es posible organizar un retorno controlado a la actividad que nos permita volver a brindar nuestros servicios atendiendo a todas las normas de prevención que se establezcan.

Concretando, proponemos en anexo el protocolo para cumplirse en cada establecimiento deportivo. Entre ellas, proponemos:

 Escalonamiento en los horarios de la TECNICA INDIVIDUAL por cancha cancha, por un plazo que restrinja el contacto de personas en áreas comunes . Por ejemplo, de 10 minutos de diferencia en el inicio de cada turno, de manera que Cancha 1 inicia en punto, Cancha 2 inicia a los 10 minutos, Cancha 3 a los 20 minutos, etc.

 Disponer de alcohol en gel en la entrada de cada cancha para que los jugadores puedan desinfectar sus manos.

 Impedir la permanencia innecesaria de los jugadores en los espacios comunes del club tales como pasillos o recepción una vez finalizado su entrenamiento de TECNICA INDIVIDUAL.

 Asegurar normas de seguridad e higiene para el personal de mantenimiento, tales como distanciamiento social , separación física a través de ventanillas y provisión de elementos de prevención (alcohol en gel, máscaras o barbijos, etc.). Por último, le solicitamos que eleve a la consideración de las autoridades pertinentes todas aquellas medidas aquí propuestas que excedan su ámbito de intervención. Desde ya agradecemos la atención y nos ponemos a entera disposición, como agentes de promoción del deporte, para trabajar en lo que estimen necesario para la adopción, planificación e implementación de las medidas aquí sugeridas, que estamos seguros de que permitirán la supervivencia de la actividad en un contexto de gran complejidad. Agradecido por su gentil atención, saludamos a Ud. muy atentamente, quedando al aguardo de una favorable respuesta, y en particular –de ser posiblesolicitamos una audiencia para reunirnos con Ud. o con la persona que se indique, para consensuar lo peticionado.