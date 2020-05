En Chascomús habilitan la costanera de la laguna para las salidas recreativas

La municipalidad anunció que diariamente, entre las 14 y las 16, se cortará el tránsito vehicular en una zona para generar un espacio que permita circular con comodidad. En el distrito hay dos casos confirmados.

En Chascomús anunciaron que un tramo de la costanera sobre la laguna, será finalmente habilitado para que la comunidad pueda tener sus salidas saludables de esparcimiento en el marco del aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.

Diariamente, entre las 14 y las 16, se cortará el tránsito vehicular en la avenida Costanera desde Remedios de Escalada hasta Corrientes, donde se busca generar un espacio que le permita a la gente circular con comodidad y respetar el distanciamiento.

Los vecinos y vecinas de Chascomús pueden salir día por medio, de acuerdo con la terminación de su DNI. Los días pares del mes, quienes tienen DNI finalizado en número par, mientras que los días impares, lo hacen quienes tengan documento impar. En el caso de realizar la salida con niños, se tomará como referencia el DNI del adulto.

Desde la comuna precisaron que las salidas deberán ser siempre individuales, con la excepción de los menores de 16 años o quienes tengan un problema de salud y no puedan valerse por sí mismos. En este caso, el acompañante debe ser mayor de 16 años.

Sin restricciones de distancia ni de lugar en la ciudad, las caminatas sí deben cumplir siempre con una distancia de cinco metros respecto a otras personas. Tal cual los protocolos vigentes en múltiples distritos, deben concretarse con tapabocas y respetando las medidas de protección antes, durante y después de la salida.

Sólo se puede caminar y no está permitido trotar, correr ni hacer rutinas de entrenamiento. Asimismo, no pueden usarse bicicletas, skates, patines, triciclos, pelotas, ni otros juegos. No se puede compartir infusiones como mate, ni botellas de hidratación.