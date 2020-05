Las concesionarias volvieron al ruedo: "Hay que vender porque sino será muy difícil volver a producir"

Carlos Freijo, de la Cámara de Comercio Automotriz de Mar del Plata, sostuvo que el sector "está bastante sentido" por el parate económico que provocó el Covid-19.

Otro de los sectores fuertemente golpeados por la crisis generalizada que provoca la pandemia del coronavirus es el automotriz. Desde mediados de marzo que están paralizadas todas las operaciones de compra venta de vehículos y la vuelta a la actividad que comenzó este jueves trae algo de esperanza a la industria para tratar de generar algún movimiento en el mercado.

"Las terminales hoy están con stock y hay una cantidad de vehículos que deben venderse porque sino comenzar a producir de nuevo va a ser bastante difícil. Hay que ver cómo se comporta el público en la medida de que se vaya liberando la cuarentena pero seguramente tanto las terminales de autos como los concesionarios van a salir con promociones y opciones de financiación para mover las ventas", planteó Carlos Freijo, referente de la Cámara de Comercio Automotriz de Mar del Plata.

El titular de institución también reconoció que "hay que ver cómo se comportan los precios" a partir de la escalada que sufrió el dólar en los tiempos de la pandemia. "Si se pretende seguir el precio del dólar al de los autos vender va a ser muy díficil. Hay que tratar de buscar un equilibrio. El tema es que se está esperando que el dólar se estabilice pero aparentemente sigue aumentando así que eso demora las operaciones", señaló.

"Hay vehículos que hace un mes y medio que están parados por la imposibilidad de comercialización y esos vehículos hay que comercializarlos lo más rápidamente posible porque sino no tiene sentido que se pongan a producir vehículos cuando todavía hay un stock de hace un mes y medio", insistió el empresario, quien también reconoció que el cambio de página de esta adversa situación depende de la "voluntad de todos".

En declaraciones a 0223, Freijo dijo que los comercios dedicados a la venta de vehículos automotores que pueden reabrir hasta el horario de las 17 desde este jueves, a partir del aval que otorgó a principios de esta semana el Gobierno de Alberto Fernández, lo harán "respetando el distanciamiento social y la cantidad de gente que puede haber dentro de un mismo salón". "Esto se trata de la salud de la gente y hay que respetarlo al máximo. No hay que aflojar", enfatizó.

El representante de la cámara dijo que hubo casos en donde los empleados no pudieron cobrar la totalidad de los haberes y remarcó al respecto que es "gravísima" la situación económica de las empresas. "El problema es que se cortó la cadena de comercialización. Al enfriarse toda la economía a nivel mundial, se hace todo mucho más difícil. Y cuando una empresa no tiene para más, no tiene para más: no queda otra que cerrar las puertas", concluyó.