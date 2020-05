Textilana: fabrican barbijos triple capa pero a las empleadas les dan los simples

Trabajadoras reclaman por la falta de traslados a la fábrica de ruta 88 y el incumplimiento del protocolo sanitario por el Covid-19. Temen que los que integran grupos de riesgo solo cobren el 50% del salario.

Desde la Comisión Interna de Textilana denuncian que la empresa se niega a proveer de combis para evitar el transporte público de las trabajadoras, que no se cumplen con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus y temen por una reducción del 50% del sueldo a las empleadas que integran grupos de riesgo.

“Hoy presentamos una nota formal para pedir el traslado a las compañeras pero fue rechazado porque dicen que no está incluido en el protocolo de las empresas textiles y no tenían obligación. Para llegar a la fábrica, que está en la ruta 88, las compañeras solo tienen dos líneas, la 593 y la 720. Por el coronavirus, la frecuencia no es buena y a veces no paran porque el colectivo está lleno, dejando a las compañeras solas en la parada, con el riesgo que eso tiene”, explicó a 0223, María Dematteis, delegada en Textilana.

Según manifestó la mujer, en la previa a la pandemia, muchas trabajadoras viajaban en grupos de 4 personas en remis, pero con la prohibición que pesa sobre ese tipo de transporte a no llevar a más de 2 pasajeros, produjo que el costo del viaje se duplicara. “No les estamos pidiendo mucho, porque la mayoría va en moto, bicicleta o auto”, añadió.

Por otra parte, las trabajadoras que fabrican los suéteres Mauro Sergio para todo el país, reclamaron la falta de distanciamiento social en algunos sectores de la planta fabril, la poca provisión de alcohol en gel y la entrega de barbijos o tapabocas.

“Fabrican y venden al por mayor, barbijos de triple capa, que venden a $400 los diez. Y a las trabajadoras les dan barbijos de una sola capa, que no ataja nada. Les deben costar centavos cada uno”, razonó.

La empresa fabrica tapabocas de alta calidad pero provee otros de escaso valor sanitario a sus empleados.

Por último, desde la Comisión Interna de Textilana mostraron su preocupación por el pago de la próxima quincena, tras el fuerte reclamo en Mar del Plata, Trelew y otras ciudades del país por el acuerdo entre la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita) y la Asociación Obrera Textil (AOT), de pagar solo el 50% del salario, provisto por el gobierno nacional.

“Desde el reclamo que hicimos en el Ministerio, no hubo respuestas. En el caso de Textilana, cobramos la quincena en esta semana, así que hay mucha expectativa: las trabajadoras que están en su casa por grupo de riesgo y a otras que aún no fueron llamadas, podrían cobrar la mitad del sueldo. Y no se puede vivir con esa miseria. La AOT rechazó poco después eso y pidió adherir al acuerdo UIA-CGT –que garantiza el pago del 75% del salario- que es igual de nefasto”, concluyó la delegada de las trabajadoras textiles.