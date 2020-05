Tiene una pérdida de agua hace 3 meses y se le hunde la vereda

Ocurre en una vivienda del barrio Don Bosco. El agua removió la tierra y las baldosas están "sostenidas en el aire".

Marcos es un vecino del barrio Don Bosco que hace tres meses reclama a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) por una pérdida de agua que tiene en la vereda de su casa. Sin respuestas, las baldosas de a poco comenzaron a hundirse.

Se trata de un caño averiado que produce una pérdida cada vez más grande. El constante flujo de agua comenzó a remover la tierra y con el correr del tiempo ya se hundieron cuatro baldosas.

"Tengo toda la vereda medio levantada, toda el agua está abajo de mi casa. El piso se está hundiendo porque las baldosas no tienen tierra, están sostenidas en el aire. No puedo entrar el auto al garage porque se puede hundir todo", sostuvo en diálogo con 0223.

Marcos confió que el percance lleva ya casi tres meses y desde Osse no le dan ninguna respuesta. "Mi primer reclamo fue el 13 de marzo. No me dan bola. Hice reclamos por teléfono y por mail, pero no pasó nada. Quisiera una solución inmediata", sostuvo.

Ante esta situación, el vecino se vio obligado a improvisar un cerco con palos y bochas para alertar a quienes circulan por la vereda. Incluso, según comentó, algunas personas ya se han resbalado y terminaron lastimadas.