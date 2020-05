Reabrieron las galerías: cómo es el protocolo de seguridad

Desde esta semana volvieron a abrir sus puertas los comercios minoristas en Mar del Plata, en principio con autorización por decreto del intendente, y luego con el aval oficial del gobierno nacional. Pero también se sumaron las galerías comerciales, las cuales no habían sido tenidas en cuenta en aquella exitosa y algo polémica "prueba piloto". Estos clásicos paseos de compras reabrieron al público para satisfacción de sus comerciantes y de los eventuales clientes de los negocios, muchas veces específicos, que hay dentro.

En Mar del Plata hay una importante cantidad de galerías, y la mayoría están en la peatonal San Martín. Muchas suelen tener un recorrido que atraviesa toda la manzana y cuentan con salida hacia Rivadavia, avenida Luro, o alguna de las transversales. 0223 recorrió algunas de las galerías céntricas para verificar cuál es el protocolo que se puso en marcha en estos paseos para volver a recibir al público.

La primera a la que este medio accedió es una de las más conocidas por su diseño y ubicación: la Galería Lafayette de la esquina de San Martín y San Luis. En el ingreso por la peatonal, lo primero que se advierte son los ya famosos 2 trapos de piso para sanitizar la planta del calzado, y los carteles que indican la cantidad máxima de personas en el interior del paseo. A esto se suma el protocolo de cada uno de los locales en el interior de la galería.

Por supuesto que el uso de barbijo o tapabocas es obligatorio como en cualquier otro lado. En el caso de Lafayette, al ingreso de la rampa que lleva hacia el primer piso hay otro retén, en este caso con personal del establecimiento, en donde hay un nuevo cartel de capacidad para la planta alta, sanitizante para manos y, una vez más, los trapos de piso. Más allá de las medidas de control de la cantidad de personas, en estos primeros días no hubo mucho público.

A un par de cuadras de Lafayette se encuentra otra de las galerías tradicionales de la ciudad: La SAO, ubicada en San Martín entre Santiago del Estero y Santa Fe. Allí lo mismo, los trapos de piso en la entrada y también a mitad de camino y el protocolo en cada uno de los locales. En este tradicional paseo, Gabriela, propietaria del local Surf City, sostuvo que "había muchas ganas de venir, de abrir y ver qué iba pasar".

"Imaginé que no iba a haber consumo porque la gente está mal, veníamos de 4 años que fueron un desastre total que nos destruyó a todos. El verano vino bien, y cuando empezamos a respirar un poco, vino esto y nos mató a todos. No sé qué va a pasar, hoy no entró nadie, la gente no gasta, me pongo en su lugar y pienso que estamos como en guerra, sólo lo esencial, la comida, y tengo miedo de quedarme sin plata para comer", señaló preocupada la comerciante.