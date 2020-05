Robo de vacas en el barrio Autódromo: las carnean en el lugar y se las llevan

Los dueños de un campo aseguran que el domingo les robaron dos y el lunes se llevaron otra entera. Denuncian inacción policial.

Tres vacas fueron robadas y carneadas en una semana en un campo ubicado en Juan. B. Justo al 9000, en el barrio Autódromo. Uno de los propietarios, Rafael Alsina, habló con 0223 y contó que "es una constante este tipo de robos pero ahora se agudizó". "Acá la cuarentena no existe", agregó.

En ese sentido, Alsina reveló que el domingo pasado fue el primer hecho y contó que les "carnearon parte de ganado", mientras que el lunes se metieron en el corral durante la madrugada y "se llevaron una vaca entera".

Además, el dueño del campo denunció que "en la Comisaría 11 no hacen nada, llamamos y nadie interviene". "No sabemos qué hacer, es un descontrol y nos preocupa que sigue sucediendo porque sino viene la policía no sabemos cómo puede terminar", lamentó.

Por último, Alsina dijo: "Estamos evaluando irnos a otro distrito porque esto es tierra de nadie". "No se puede vivir así, la policía no hace absolutamente nada y todo el mundo sabe quienes son los que merodean en el campo", finalizó.