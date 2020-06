Brasil: algunos estados empiezan a levantar la cuarentena

A pesar de no haber aplanado la curva de contagios, varias zonas de los estados San Pablo, Río de Janeiro, Ceará, Amazonas y Pará habilitaron actividades con el fin de frenar el deterioro de la economía.



Los principales economistas del país elevaron en una semana de 5,89% a 6,25% su previsión de contracción del producto bruto interno (PBI) para este año, según la encuesta de expectativas del Banco Central, y el de mayo pasado fue el menor superávit comercial mensual en cinco años, reportó el Ministerio de Economía.



San Pablo -que registró más de 111.000 casos y de 7.600 muertes-, donde desde fines de marzo rige una cuarentena “blanda”, comenzó una flexibilización por fases de la que quedó exceptuada el área metropolitana de la capital, que concentra casi la mitad de los 46 millones de habitantes de la región.



En Río de Janeiro -más de 54.000 contagios y de 5.400 decesos-, que la semana pasada superó a China en cantidad de fallecimientos por Covid-19, la capital del mismo nombre habilitó concesionarios de automóviles, mueblerías e iglesias, y anunció que desde mañana se podrán realizar ejercicios físicos al aire libre y bañarse en el mar, pero no permanecer en las playas.



El alcalde de Río, el pastor evangélico Marcelo Crivella, afirmó que la cuarentena está causando “trastornos de todo tipo a la población” y sostuvo que un comité científico aseguró que el sistema de salud de la ciudad no tiene riesgo de colapso. También Ceará, Amazonas y Pará -respectivamente tercero, cuarto y quinto estados con más casos- liberaron actividades industriales, comerciales y de servicios.



En Brasil no rigen disposiciones de alcance nacional, debido a la negativa de Bolsonaro a decretar cuarentena u otras medidas preventivas, que no obstante fueron adoptadas por la mayoría de los gobernadores y alcaldes.



Brasil tiene 526.447 casos confirmados de coronavirus (12.247 en las últimas 24 horas) y 29.937 muertes por la enfermedad (623 nuevas), informó el último parte del Ministerio de Salud.

