México registró 11.000 desaparecidos en los últimos 6 meses

La Secretaría de Gobernación mexicana informó que son más de 73.000 las personas desaparecidas en el país durante las últimas décadas, de las cuáles más de 11.000 se registraron durante los últimos seis meses.



“Desde los años sesenta, con el primer registro que data de 1964, al día de hoy tenemos reportadas 73.201 personas desparecidas”, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al presentar el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas.



El documento, que se actualiza cada seis meses, muestra que 11.564 personas desaparecieron entre enero y julio de este año. El informe señala que las más de 73.000 personas desaparecidas son parte de un total de 177.844 que fueron reportadas desde el 15 de marzo de 1964 hasta el 13 de julio de este año.



De ese total, 104.643 han sido localizadas, 98.242 con vida y 6.401 muertas, sostiene el informe elaborado con datos de la Fiscalía de Mexico, las fiscalías estatales y los informes iniciados por las familias de as víctimas, informó la agencia de noticias DPA.



En relación al descubrimiento de fosas comunes, Encinas precisó que en el último año y medio se han localizado 1.143 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 1.682 cuerpos. De ellos, se han identificado 712 y 431 han sido entregados a sus familiares.



La mayoría de las fosas clandestinas están en Veracruz (173), Sinaloa (151), Colima (130), Guerrero (109), y Sonora (90), precisó Encinas, citado por la agencia de noticias Europa Press. La Secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se están recabando datos para establecer patrones que permitan búsquedas más eficientes.



"Que no quepa la menor duda, estamos abriendo todos los caminos para tener la mayor cantidad de información que nos permita no solo saber quiénes son las personas reportadas como desaparecidas, sino información que permita avanzar y hacer más eficientes tanto las acciones de búsqueda como el entendimiento de los patrones de desaparición", afirmó Sánchez Cordero.

