Sectores productivos rechazan volver a fase 3: "Hubo irresponsabilidad en sectores sensibles"

Ante algunas versiones que indican que a partir del lunes Mar del Plata puede regresar a la fase 3 por el brote de contagios que atraviesa, desde distintos sectores comerciales y productivos marcaron su preocupación y pidieron que las autoridades los escuchen. Se espera que este lunes, el gobierno provincial publique el nuevo sistema de fases que le corresponde a cada municipio.

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata plantearon que no pueden ser ajenos a la situación y marcaron que "el comercio ha sido tremendamente perjudicado, con riesgos ciertos de desaparición de cientos de establecimientos". En esa lista, también incluyeron al sector gastronómico que aún no pudo abrir algo que "puede llevar a la ruina a un alto porcentaje". "A estas situaciones se suman los shopping, la hotelería, la construcción, etc", indicaron.

"La población marplatense ha demostrado tener responsabilidad ciudadana. Hemos respondido a lo que solicitaron las autoridades con actitud positiva. Tenemos autoridad moral para que el Estado Provincial comprenda que tenemos que ser escuchados. Lo sucedido en los últimos días no ha sido por inconducta social, sino por irresponsabilidad de sectores más sensibles y también por la no asistencia del Estado en establecimientos estatales de la salud", señalaron en un comunicado difundido este sábado por la noche.

En esa línea, según los trascendidos que circulan, plantearon que "castigarán a quienes solo queremos trabajar, cumpliendo con los protocolos más exigentes como hemos hecho hasta ahora". "Merecemos se nos escuche y se nos atienda", insistieron.

Los empresarios y comerciantes de Mar del Plata señalaron que la "gran preocupación" es la situación que atraviesa el Amba, algo que comparten todos los sectores. "Creemos que ahí hay que poner el acento. No ir por el camino aparentemente fácil de castigar a quienes han cumplido y a los más necesitados", señalaron.

"Las autoridades municipales nos han acompañado y les solicitamos que lo sigan haciendo. Nos necesitamos mutuamente, para exigir y para cumplir", finalizaron.