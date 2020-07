Maduro denunció que el presidente de Colombia quiere matarlo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy que su homólogo de Colombia, Iván Duque, está "preparando francotiradores para asesinarme". "Desde Colombia están entrenando unos francotiradores, allá, Iván Duque para matarme", aseveró sin dar mayores detalles durante una reunión con la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Covid-19, transmitida por la televisión estatal.

El mandatario criticó el crecimiento desbordado de la pandemia que registra Colombia, y aseveró que "allá no hay esperanza de control de la situación, lo cual nos obliga más cuidar a Venezuela". "Si estuviéramos actuando juntos Colombia y Venezuela nos iría mucho mejor pero ahí hay un gobierno que ideologizó las relaciones internacionales, con una ideología extremista y no se da cuenta que esto es un problema humano", fustigó.

Además, informó la agencia Ansa, el Jefe de Estado llamó la atención sobre la expansión de la pandemia en el país, y pidió redoblar las medidas de prevención, de protección, para cuidar la vida y la salud de la familia. "A mí me gusta recorrer el país, a pesar de que hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme. Yo voy con mis medidas de seguridad a los actos, me gusta abrazar a la gente", expresó.

Destacó que esta es una batalla "sostenida" de toda Venezuela, y "si nos ponemos las pilas al máximo, controlando los trocheros, y las indisciplinas sociales, el rumbismo, es por la salud, estamos a tiempo". "Aquí hace falta que Venezuela se una. Los conflictos siempre tienen su forma de ser tratados, resueltos, ahí están las elecciones del 6 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral está haciendo tremendo trabajo para garantizarlas, pero esto trasciende a los conflictos políticos, ideológicos, porque es la vida humana", enfatizó.

Maduro indicó que el 86% de los venezolanos está preocupado por los embates del Covid-19, sin embargo, entre 13 y 14% no cree que el coronavirus es una enfermedad letal, "vamos entre todos a cuidarnos, a derrotar el virus. Demos ejemplo al mundo que con conciencia podemos derrotar el coronavirus", expresó.

En este sentido anunció que a partir de este lunes el país regresa a la flexibilización de la cuarentena a tres niveles, bajo el esquema del 7 más 7, que son 7 días de confinamiento radical y 7 días de flexibilización.

Explicó que se mantiene en fase 1 de cuarentena radical el Distrito Capital (Caracas) así como los estados Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, La Guaira y Táchira. Además, dijo que en la fase 2 de flexibilización parcial estarán los estados: Anzoátegui, Aragua, Falcón Lara, Nueva Esparta, Maracay, Carabobo, Monagas y Mérida, con 10 sectores económicos autorizados para trabajar en las franjas de horarios asignadas anteriormente. Mientras, señaló que, la fase 3, será de flexibilización amplia y se mantendrán los estados: Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, Cojedes y Apure.

Maduro solicitó a los Obispos de Venezuela que presten las iglesias y conventos para recluir a pacientes con coronavirus. "Se está instalando en el Poliedro de Caracas varias decenas de camas para la atención de los casos leves y así en varios estados del país vamos hacer para combinar la hospitalización en hospitales, en CDI, en hoteles sanitarios con lugares que permitan una cantidad grande", aseveró. El Covid-19 ha dejado hasta ahora un total de 142 fallecidos y 15.463 casos positivos en el país, según cifras oficiales.