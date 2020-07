Covid-19: positivos en los concejos deliberantes de La Plata y Mercedes

En las últimas horas se confirmaron dos nuevos contagios de coronavirus en puestos de relevancia política en la provincia de Buenos Aires, uno en La Plata y otro en el partido de Mercedes. Se trata de los presidentes de los concejos deliberantes de cada uno de esos distritos.

Desde el poder legislativo de la capital provincial, se informó que la concejal Ileana Cid dio positivo al testeo de Covid-19, luego de hacerse un hisopado el día lunes tras presentar síntomas leves.

La presidenta del cuerpo, de la fuerza Juntos por el Cambio, aseguró que se mantuvo aislada desde el sábado anterior, tras enterarse que su pareja tuvo un contacto cercano con un caso positivo. Por recomendación de la Secretaría de Salud, fue hisopada y este miércoles se confirmó su contagio.

El otro caso corresponde al edil Matías Dematei, del distrito de Mercedes, encargado de confirmar él mismo que tiene coronavirus.

Según describió el dirigente de la fuerza del Frente de Todos, el nexo de su contagio puede estar vinculado con sus habituales tareas en la realización de hisopados junto al equipo del Same.

“Uno está muy expuesto, en la calle haciendo este trabajo, y sabemos que puede pasar. Me encuentro mejor, no tengo más dolor pero hoy amanecí sin olfato, no siento los olores. Pero estoy bien”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Ambos funcionarios describieron que se hallan en buen estado de salud.