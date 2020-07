Se hacían pasar por enfermeros que venían a hisopar gratis: eran ladrones

Los ladrones suelen inventar distintas modalidades para hacerse de lo ajeno y en estos últimos días un particular caso motivó la advertencia del sindicato de encargados de edificios, luego de la existencia de enfermeros truchos, que querían ingresar a la propiedad horizontal con fines de robo.

En diálogo con 0223, Juan Domingo Rodríguez, secretario general del Suteryh, recordó casos de ladrones disfrazados de carteros, plomeros o electricistas y ahora con la pandemia, de enfermeros. "Siempre buscan la manera de inventar algo", señaló.

En tal sentido, Rodríguez puso como ejemplo un caso ocurrido días atrás a un encargado de la zona de Bolívar y Córdoba, que observó como dos personas que se bajaron de un Renault 12, vestidos de enfermeros, quisieron ingresar al edificio, diciendo que venían a hisopar gratis a la gente.

"Se bajaron de un auto todo destartalado, no de una ambulancia, pidiendo entrar, a lo que el encargado muy rápido, les pidió que vengan con un permiso escrito y firmado por la Administración", amplió.

En ese punto, Rodríguez pidió a los encargados de edificios "a estar bien atentos" a esta nueva modalidad de robo y que ante un caso similar bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus, "no le permitan la entrada a nadie que no certifique mediante una credencial, ser personal de salud y que tengan una autorización de la Administración y se asesoren por el Sindicato también, porque a nosotros nos llegan por los medios, quienes puedan entrar o no", aclaró.

Por el momento, según describió el histórico dirigente, ya hubo estos intentos de robo aunque afortunadamente no hubo hasta el momento que lamentar este tipo de delitos.