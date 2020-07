Paraguay: Ciudad del Este vuelve a la cuarentena estricta

El Gobierno de Paraguay emitió este jueves la resolución que dispone el retroceso del Plan de Levantamiento Gradual de la cuarentena estricta y vuelve a imponer el aislamiento obligatorio en todo el territorio de la provincia del Alto Paraná, donde se encuentra Ciudad del Este, a causa del aumento de casos de coronavirus.



El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó que la idea es encontrar una salida a la situación en Ciudad del Este, ubicada en la triple frontera con Argentina y Brasil, donde se volvió a una cuarentena casi total ante el aumento de casos positivos.

“Hay que ver qué rubros, qué sectores y qué zonas para habilitar a comercios. Si conocen un país que haya podido enfrentar con éxito, con todas las camas y un sistema de salud más robusto la pandemia, no existe. Por eso es que tenemos que tomar medidas, no es tiempo de confrontación, es tiempo de unión y encontrar una salida”, agregó. Anoche, Ciudad del Este se convirtió en el centro de protestas, represión y disturbios, principalmente en la zona primaria del puente de la Amistad.



Durante la vigencia de la nueva cuarentena, todos los habitantes de esa provincia deberán permanecer en su residencia habitual y solo podrán realizar desplazamientos mínimos para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Se exceptúa de la restricción de movimiento a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de personal de blanco, de limpieza, fuerza militar y policial.



También a personas que deben asistir a otras con discapacidad y a trabajadores de prensa, supermercados, despensas, farmacias y cadena logística de provisión de alimentos. Seguirá funcionando el mantenimiento de los servicios básicos como agua, electricidad y comunicaciones y se mantendrán los servicios funerarios.



Los habitantes de otros departamentos del territorio nacional no podrán ingresar a Alto Paraná a excepción de aquellas personas que se encuentren comprendidas en las actividades exceptuadas.