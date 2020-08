El nuevo gran equipo del básquet argentino

El básquet argentino quiere ir por más. No se conforma con haber sido subcampeón del mundo hace un año. La Selección masculina es su caballito de batalla, primero lo fue con la Generación Dorada y ahora con una camada muy talentosa y con los mismos intangibles que aquella mítica Selección que se mantuvo en la cima durante una década y media, pero la Confederación Argentina planea que haya mucho más atrás, una base sólida, en crecimiento, que permita aspirar a que el deporte, el segundo con más federados en el país, crezca más. Por eso, en estos meses de pandemia que tanto han castigado al mundo en general y al país en particular, la nueva gestión que tomó las riendas de la entidad madre de este deporte en diciembre armó un verdadero equipazo, un grupo de profesionales respetados y prestigiosos que será parte de un plan para posicionar aún más arriba al básquet nacional.

El presidente Fabián Borro y el director deportivo Andrés Pelussi (ex jugador) le renovaron primero el contrato a Sergio Hernández, el exitoso coach que buscará que la Selección mayor se mantenga en la elite en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Después dieron un gran golpe con la llegada -ad honorem- de Pepe Sánchez para ser el coordinador de las divisiones formativas (de U15 a U19, en masculino y femenino), al día siguiente anunciaron la llegada como director del Departamento Nacional de Mini Básquet del entrenador formativo más valorado de esa categoría a nivel nacional, Ricardo Bojanich, y confirmaron al respetado Gregorio Martínez como entrenador del seleccionado femenino por los próximos cuatro años. Ratificando la importancia que tendrán las mujeres en el nuevo plan lanzaron el programa Escuelas Deportivas Argentinas (ya hay 45 en el país), con Carlos Gómez como responsable, en la búsqueda de potenciar el desarrollo de base del femenino. Desde febrero ya estaba Carlos Spellanzón, el hombre que más sabe del 3x3, la modalidad de básquet –callejero- que tiene un enorme auge mundial y que la CABB espera replicar en el país. Por estas horas también cerraron a Walter Garrone, aquel histórico coach cordobés que lograra tres títulos de la Liga Nacional con Atenas y dirigiera al seleccionado nacional en el Preolímpico de 1992, para ser la cabeza del programa básquet para ciegos y adaptado y sólo falta definir el director del Departamento Físico. El círculo cierra con Diego Grippo como jefe del departamento médico.

“El femenino, el 3x3, las formativas y el básquet con capacidad diferentes serán prioridades de la gestión. Por suerte pudimos cerrar a los mejores en su área para potenciar el plan”, opinó Borro. “Llevó su tiempo, no fue fácil, pero queríamos a los más capacitados y respetados para armar un programa deportivo de excelencia que en el futuro nos permita competir con los mejores. Tenemos metas ambiciosas, acorde a las profesionales de alto impacto que sumamos”, agregó Pelussi, aquel obrero de lujo que fuera campeón de la Liga Nacional con Atenas y Libertad, que llegara a la Selección (de 2001 al 2009) y a ser ídolo de Bologna (Italia) cuando jugó en la Virtus.

Lo de Oveja fue una de las primeras grandes noticias. La postergación de los Juegos Olímpicos había modificado el panorama, porque el contrato de Hernández llegaba hasta enero de 2021 y no incluía la nueva fecha de Tokio. Pero Borro y el DT se pusieron de acuerdo rápidamente para seguir al menos hasta la cita olímpica. “Llegar a un nuevo acuerdo no fue un tema menor porque las nuevas autoridades podrían haber ido por otro camino. Me da alegría que no haya sido así. Tuve la misma sensación de cuando firmé por primera vez con la Selección porque tenía mucha ilusión de dirigir los Juegos a los que tanto cuesta clasificarse y estar junto a un grupo del que me siento parte”, manifestó el DT, quien valoró la forma en que se está construyendo el presente y futuro deportivo del básquet nacional. “Me gusta que sea desde la idea de equipo, que se forme uno con cada uno en su rol específico”, opinó el bahiense.

El arribo de Pepe es de alto impacto. El cerebro de la Generación Dorada, que ha impactado con cada paso que dio con su organización (Bahía Basket), cuenta por qué decidió involucrarse y cuáles serán sus objetivos. “Siento que hoy tengo la experiencia y la fuerza para hacerlo. Era ahora... Busco plasmar un programa que asegure que las cosas básicas que definen a un atleta de elite estén presentes en las formativas. Quiero rescatar lo que se venía haciendo y enriquecerlo con conocimiento y planificación. Diseñaremos un plan basado en el proceso interno y no en la competencia puntual, con foco en la acumulación de trabajo en las concentraciones, sumado al virtual cuando no sea presencial. Empezaremos con el diseño de la metodología junto a gente experta que me ayudará en el proceso y en 2021 será el inicio del camino que buscará proveer de jugadores y jugadoras a las selecciones mayores, con verdaderos hábitos AR, cómo establecer qué es ser jugador de una Selección. Habrá igualdad de condiciones entre ambos sexos y ahondaremos en la certeza de que las formativas son una inversión y no un gasto”, analizó quien es hoy el líder de uno de los grandes proyectos deportivos del país. El Dow Center, el centro deportivo que construyó en Bahía, será la casa de al menos cinco de las divisiones a su cargo (U15, U17 y U19 en varones, y U15 y U17 en mujeres). “Es el lugar ideal para que hagan concentraciones, durante enero/febrero y en las vacaciones de julio, para que los chicos no pierdan la escolaridad y vayan avanzando en el programa que diseñe Pepe”, precisó Pelussi.

La llegada de Bojanich, para potenciar la iniciación y agrandar la base de jugadores, también ilusiona mucho. A los 64 años, nunca había estado en CABB, justamente el Maestro del Mini Básquet, como lo llaman. “Tenemos el mejor mini de Latinoamérica, pero seguiremos buscando que más chicos se acerquen, que los DT tengan mayores y mejores capacitaciones y que haya una estructura nacional más sólida. Seguiré en el camino de todo lo bueno que se venía haciendo y le daré mi impronta”, analizó el profesor. Borro, además, confirmó que seguirá avanzado con el gobierno nacional para lograr el Básquet Escolar y habló de las negociaciones para extender el programa NBA Jr. en el país.

Gregorio Martínez, quien tuvo un gran éxito en el femenino con Unión Florida (cuatro títulos) y luego se destacó en el masculino al frente de Obras en la Liga Nacional (tres años), mostró su felicidad por su arribo a la CABB y resumió sus metas. “Esta llegada significa un anhelo de otros tiempos que apareció en un momento que ya no esperaba y me genera un gran orgullo inmenso. El plan es ampliar la base de elección de jugadoras y ayudar en la formación del alto rendimiento. Para eso ya estamos siguiendo a más de 60 jugadoras mayores de 17 años. El sueño es París, el objetivo es construir un equipo respetado y competitivo. Y, en el camino, no renunciamos a nada”, fue su mensaje. Gregorio ya puso manos a la obra, primero armando una base de 32 jugadoras para la Mayor que serán monitoreadas en estos meses, pensando que recién el próximo torneo es el Sudamericano, en mayo del 2021. Y, segundo, citó 29 chicas menores de 18 años para empezar a trabajar para el Premundial clasificatorio para el Mundial U19 que se disputaría en diciembre en Colombia. Cada una, seguida de forma virtual, trabaja en su casa para “ganarle tiempo al tiempo”, dice Martínez. Para completar el panorama de mujeres, la CABB lanzó las EDA, el programa de escuelas en distintos lugares del país que apunta a la iniciación deportiva (11 a 13 años), buscando que en los Juegos de la Juventud de 2026 haya varias chicas salidas de las EDA en los seleccionados nacionales. “Hoy las mujeres lideran el cambio social con sus demandas de equidad de sexo que nosotros queremos respetar. Serán uno de nuestros pilares”, aseguró Borro.

El 3x3 es una disciplina que viene causando furor en el mundo. Callejera, dinámica, atractiva e inclusiva, cuaja muy bien en los jóvenes. Los atrae, como se notó en la cantidad de gente que fue a los Juegos de la Juventud en Buenos Aires. Y por eso la apuesta a Carlos Spellanzón para que explote en el país en los próximos años. “No podemos dejar pasar esta oportunidad. Estoy entusiasmado y comprometido porque sé que esta nueva CABB buscará potenciar la modalidad. Queremos crecer en el ránking y para eso necesitamos jugar y generar eventos, porque hoy sólo estamos clasificados para uno de los seis torneos en ambos sexos. Pero en el país el 3x3 se juega mucho, sólo hay que oficializarlo y estructurarlo”, analizó. Por último, Pelussi confirmó la llegada del experimentado DT Walter Garrone para estar cargo del básquet adaptado y para ciegos. Incluso se sigue buscando alguna otra persona para que colabore. “Queremos ser una CABB muy inclusiva, que todos estén adentro, incluyendo el Máxibásquet. Es un nuevo camino. A partir del acuerdo con AdC queremos armar un frente conjunto y que de ahora en más seamos un básquet argentino unido”, cerró Borro. El comienzo de un camino. Con el mejor equipo posible.