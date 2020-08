Desesperada búsqueda de una joven de 18 años en Mar del Plata

Una familia mantiene una búsqueda desesperada desde el viernes a la mañana para tratar de localizar a Sheila González, una adolescente que desapareció en el barrio Villa Primera cuando fue a ver su abuela.

Desde el entorno familiar explicaron a 0223 que la joven, de apenas 18 años, se había dirigido a una casa ubicada en Los Andres y Santa Cruz y que, desde entonces, no se supo más nada de ella.

"Estaba en la casa de la abuela. Son dos departamentos: uno arriba y otro abajo. Y cuando fue a buscar algo arriba, a la abuela le extrañó que no bajara y cuando la buscó no la pudo encontrar", afirmaron.

La familia, además, remarcó que la joven no tiene un "gran círculo de amistades" porque hace poco tiempo había llegado de Tres Arroyos a Mar del Plata para finalizar los estudios secundarios. "No podemos comunicarnos porque el teléfono figura como apagado y no hay respuesta", señalaron.

La denuncia por la averiguación de paradero de González ya fue radicada ante la comisaría cuarta y por estas horas se intensifica la búsqueda para localizar a la tresarroyense, por lo que se solicitó la colaboración de la comunidad marplatense para obtener alguna información de interés.

Frente a cualquier novedad, las personas deben comunicarse al 911, a la Jefatura Departamental del distrito de General Pueyrredon o al teléfono celular 223 524 9417.