Cómo vivió la explosión una médica marplatense que trabaja en el Líbano

Veinticuatro horas después, Mira Hamdan sigue azorada por la trágica explosión sucedida en el puerto de la ciudad de Beirut, y que sacudió a Líbano, con un saldo de al menos 100 víctimas fatales, más de 4.000 heridos y la destrucción total de hogares y centros comerciales.

Esta médica libanesa, que a los seis meses llegó con su familia a Argentina y vivió hasta 2017 en Mar del Plata, dialogó con 0223 desde la ciudad de Maaser el Chouf, ubicada a 57 kilómetros de Beirut, distancia que no le impidió sentir la terrible explosión: "Yo no tenía mucha experiencia en explosiones porque no viví la guerra que sí vivieron mis padres (guerra civil entre 1975 y 1990). Ellos me afirmaban que lo que habíamos escuchado era una explosión. Se observó un fuerte humo rojizo", detalló a este medio. Mira, que se recibió en la Universidad FASTA, se encontraba allí en unos días de descanso de su residencia en cardiología en el "Centre Hospitalier Universitaire Notre Dame de Secours" ubicado en la ciudad de Biblos, a 38 kilómetros de Beirut.

"Luego del desastre, a los miles de heridos los empezaron a trasladar a hospitales periféricos a la ciudad de Beirut y nuestro hospital fue uno de ellos. Muchos heridos llegaron por sus propios medios o por la Cruz Roja", contó 0223. "Los hospitales de la capital colapsaron en sus capacidades, y otros sufrieron las consecuencias de la explosión", agregó.

El presidente de Líbano, Michael Aoun decretó tres días de duelo e informó que la explosión sucedió en un depósito con 2.750 toneladas de nitrato de armonio (se utiliza como fertilizante) que estaban guardados desde hace seis años en la zona portuaria de Beirut. La potencia llegó a escucharse hasta en la isla de Chipre, a 240 kilómetros.

"Voy seguido a Beirut, que es el corazón del Líbano. La mayoría de los trámites se realizan allí. La zona en donde ocurrió el desastre es muy estratégica y muy habitada. Si bien fue en el puerto, está muy cerca de lugares como Ashrafie o Gemmayzeh que fueron totalmente devastados", relató Mira Hamdam, que no duda en declararse "marplatense" luego de más de 20 años vividos en la ciudad.

"Se han abierto consultorios privados, centros de cirugía plástica para ayudar a las personas heridas. Conozco mucha gente afectada, que han perdido familiares, que han sufrido traumatismos, heridas en su cuerpo. Que han perdido sus casas, sus autos. Lo más grave es que hay mucha gente todavía desaparecida", agregó quien también estudió en el Instituto Carlos Tejedor.

Esta tragedia libanesa se dio justo horas después del retorno al confinamiento del país por el incremento de casos de coronavirus. "El Líbano ha podido controlar la pandemia durante los primeros meses con una cuarentena rápida y efectiva", indicó Mira. "Pero este último mes, hemos tenido por día una gran cantidad de casos", sostuvo. De todos modos, las cifras son escasas comparadas a otros países: 50 muertes y 5.000 casos desde el comienzo de la pandemia.

La explosión destruyó por completo casas, departamentos y centros comerciales. (Foto: Instagram @lebanonnewsnetwork)

Hamdam, en contraposición de lo que muchos imaginan por estar su país en una zona de conflictos bélicos, sostuvo: "Líbano es un país super seguro en comparación con la inseguridad que se vive en Argentina. Es muy paradójico". Y destacó la resiliencia y solidaridad inmediata de su pueblo: "mucha gente puso a disposición sus casas para que las familias que se quedaron sin hogar pudieran descansar los días que sean necesarios".

La marplatense que aseguró desear volver a Mar del Plata pero "solo a visitarla", y de cara al futuro confía ciegamente en que Beirut se repondrá muy rápido de la tragedia: "Viendo las terribles imágenes es difícil saber cómo continuará todo, pero Beirut se va a levantar como se levantó tantas veces. El pueblo libanés está muy unido, y el proceso de reconstrucción se llevará acabo rápidamente gracias a la inmensa solidaridad de la gente."