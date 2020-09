La periodista Mariana Gérez dio positivo al test de coronavirus

La conductora de Telediario Central, Mariana Gérez dio positivo al test de coronavirus. Se encuentra en buen estado de salud, y está aislada en su domicilio.

En diálogo con 0223, la reconocida periodista expolicó que el miérrcoles por la mañana presento los primeros síntomas y decidió realizarse un hisopado que, horas mas tarde le confirmó su sospecha: el test de Covid 19 arrojó un resultado positivo.

“Viendo el panorama en la ciudad me imaginaba que me podía dar positivo, aunque como tengo síntomas leves también tenía la esperanza de que no fuera”, dijo Gérez al tiempo que relató que toma todas las precauciones necesarias “me cuido, no sé dónde me pude haber contagiado”, dijo.

Según expresó, está aislada, con reposo domiciliario y en buen estado de salud y tiene los mismos síntomas que un estado gripal. “Estoy bastante bien, porque alguna vez tuve una gripe fuerte y me sentí mucho peor que ahora” dijo tras manifestar que actualmente presenta cansancio, unas líneas de fiebre y tos y nunca tuvo pérdida de gusto ni olfato.

Gérez se encuentra aislada en su domicilio y cumpliendo con las indicaciones médicas