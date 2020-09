Diario de una mujer con coronavirus: capítulo 1

Por Magalí E., especial para 0223.

Era viernes al mediodía y después de haber laburado toda la mañana con nuestro emprendimiento, mi pareja y yo nos licenciamos una hamburguesa completa de un puesto callejero. Ciento setenta pesos de grasa y sabor extremo en mis manos. Las expectativas y esa satisfacción previa al primer bocado se desmoronaron ante la falta de sabor. No sabe a nada. Quiero llorar: gasté plata que no me sobra, metí basura y calorías al por mayor en mi organismo y la recompensa del sabor se me escapó como bolita de mercurio.

–¿Le sentís el gusto vos?

–Nada de nada, qué hamburguesa de mierda.

–Tenemos Covid.

–No creo. Compremos una gaseosa.

–Esto es un asco, qué alivio. No tenemos Covid.

Terminamos el fiasco de la hamburguesa y llevamos a lavar el auto que había atravesado una experiencia traumática en los caminos vecinales de barro de la zona de Gloria de la Peregrina. De vuelta en la fase 3 de cuarentena por el aumento sostenido de casos positivos en la ciudad, nos sentamos al aire libre a esperar, y entre el sol, la hamburguesa y las más de 7 horas de trabajo me tacleó un cansancio que se perfilaba irreversible.

–Volvamos al campo, no puedo más. Manejá vos.

Total normalidad para una persona con predominancia morsil (dícese de la persona con conducta semejante a la de una morsa).

Mientras volvíamos a nuestra casa, voy leyendo los mensajes que llegaban al grupo de WhatsApp que ocupamos con mi hermana y mi mamá. “Soy positiva”, dice mi hermana que esperaba el resultado del hisopado en aislamiento hacía unos días.

Bueno, acá es donde me doy cuenta de que, como suelo ser víctima de mi mente manipuladora y perversa, en cualquier momento voy a empezar a tener síntomas de coronavirus. Pero tengo que controlarme porque tener síntomas implica tomar consciencia social y autoactivar el protocolo. Entonces me propongo no sentir nada más allá de lo real porque no me conviene: no tengo obra social y dicen que todo está colapsado, vivo lejos; si me aíslo, no trabajo y no pago cuentas; no pueden venir las hijas de mi compañero a la casa de su padre y me convierto en la madrastra covidosa. Nada más asqueroso que una madrastra infectada. Disney se descongela para activar esa historia. -Hace días me duele la garganta-, me permití. Pero siempre es así en mí.

Listo, estoy deprimida y en una guerra fría en la que sólo participo yo.

Cuando llegamos me acosté con mi dolor de garganta, cansancio nivel pocos signos vitales y la decisión de no generarme síntomas. Pero no pude. Fui al baño, me bajé la calza y el frío me hizo arder los muslos. Volví a la cama, agarré el termómetro de mercurio -sí, el que desaconsejan desde hace tiempo- y me lo puse en la axila. Esperé unos minutos, lo saqué y vi la raya detenerse en 37.1. Baja, pero soy siempre 36.5.

Me dormí para que los psico-síntomas desaparecieran.

Abrí los ojos el sábado y la garganta insistía con el ardor que es más intenso en ese momento del día. Entonces agarré el termómetro y lo mismo: 37.1. Mi madre se había puesto pesada la noche anterior con que hiciera algo, que fuera a algún centro de salud. Y claro, ella había sido anfitriona en la reunión que tuvimos el sábado anterior ella, mi hermana Covid positivo y yo. Así que, me levanté y con un libro y bastante abrigo, como había sugerido mi hermana, me subí al auto y encaré la ruta nacional 226 para llegar al Cema. Me acompañó Mozart. Nunca escucho música clásica, pero fue lo único que necesité.

En el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) el panorama es abrumador, una cachetada te da vuelta la jeta 180° y ya no queda espacio para Soros, Bill Gates, antivacunas ni terraplanistas. Una larga cola de personas con estados de salud debilitados espera al aire libre –helado– y a la sombra el turno para acceder –o no– a un hisopado para saber si están atravesando un cuadro respiratorio por Covid 19.

Tengo frío y estoy un poco asustada. Muy asustada. No me gustan las intervenciones médicas. Para variar, llega una mujer que nunca repara en mi angustia:

–¿Acá es la cola? Estoy con mi marido que tiene 65 años y hace una semana no come, tiene fiebre, tos y es de riesgo por ser cardíaco. Estoy desesperada, vengo del Higa y me dijeron que allá hay 4 horas de espera, está la gente esperando en el pasillo y no lo pueden atender, en Ioma que tiene que pagarse el hisopado porque ellos ya no pueden con tantas demandas. Gana $30.000 y el hisopado cuesta $6.500. No sé dónde se lo agarró, limpio todo, estoy con el alcohol todo el día, no salimos. Estoy dando vueltas hace una semana para que lo atiendan-, me dice, mientras se tira alcohol 70/30 como si fuera perfume.

Su reclamo interminable se apaga, me resulta denso mientras hago la cola y lidio también con mi decrepitud. Me permito no darle la atención que amerita. Aunque confieso que quiero gritarle que se calle, que es insoportable. Perdone, doña, pero lo es.

Cuando había llegado por fin mi turno, una mujer de mediana edad y campera roja me pide el lugar porque ya había estado y tenía un mensaje para el personal. Su rostro era la evidencia de los efectos destructivos de la neumonía. Tenía las cejas apuntando para arriba y al centro en un intento desesperado de contener las lágrimas de dolor , frustración y desamparo. –Sí, claro. Tranquila, pasá.

–Me mandaron para acá de vuelta. Dicen que acá me tienen que hacer el hisopado, que ellos no pueden hacer nada–, dijo. Venía del Hospital Español, el que le corresponde por su obra social.

Ella, a los gritos por la distancia, les explicaba desde afuera a las médicas y las médicas, a igual intensidad de volumen, daban sus razones desde adentro: –Yo te entiendo, pero vos tenés una neumonía. Mirá cómo estamos (señala para nuestro lado, para los zombies de la cola). Vos tenés que estar internada, tenés una neumonía. Con ese grado avanzado que tenés no importa si es por Covid o no, ¿me entendés? No podés volver a tu casa, acá no podemos hacer nada, te tienen que internar ellos.

Angustiosamente, los testimonios de ese tipo se repiten.

Esto está feo, pensé. ¿Qué hago acá ocupando un lugar? Sólo estoy alucinando síntomas. No debería hacer uso de los recursos del Estado, esas personas la están pasando realmente mal. Pero me llamaron y pasé.

–¿Qué síntomas tenés?

–Fiebre y cansancio.

–¿Tuviste contacto estrecho con un positivo?

–No–, mentí. Sabía que me considerarían positivo y me aislarían por las dudas y sin pruebas.

–¿Desde cuándo estás con los síntomas?

–Desde ayer.

–Hay que esperar 72 horas y ver la evolución de los síntomas para hisopar.

–También me duele la garganta hace varios días–. No me iba a ir sin mi hisopado. Aunque era completamente cierto lo que decía.

Entonces entré a la parte de boxes. El sistema de salud se puso tan excluyente que me sentí como a los 16 cuando lograba entrar a GAP ilegalmente por debajo de las vallas.

Me volví a mi casa con la tranquilidad de que había hecho lo que tenía que hacer por mí, mi familia y el conjunto. Sólo quedaba esperar el resultado, aguantar la ansiedad y extremar las medidas de aislamiento en mi casa.

En su habitación, aún a la espera de la notificación del resultado positivo, Magalí cumple aislamiento.

Por causas que no vienen al caso, habíamos tenido un distanciamiento con mi pareja, no habíamos coincidido demasiado y eso ahora –con el diario del lunes– nos pone muy felices. Dormimos en ambientes distintos y yo no salgo de la cueva. Afortunadamente, mi habitación es mi lugar preferido. Si tengo angustia, enojo o impulso antisocial, me meto a mi pieza y me reconstruyo. Qué se yo.

Claro, ese aislamiento extremo sería hasta tener el resultado. Eran unos días: el sábado fue el hisopado, entre lunes o martes me avisarían si soy positivo. Al menos así le pasó a mi hermana.

El lunes no me avisaron y el martes me levanté dispuesta a salir a la vida como una feliz e inofensiva Covid negativa. La familia entera estaba segura de que era negativa, aunque seguía con mis líneas de fiebre, el dolor de garganta, la tos y una lesión muy dolorosa en la boca sin precedentes.

El martes a la tarde, mientras me distraía con sandeces de las redes, me llega un mensaje de mi hermana:

–Positiva, Merca (y un emoji triste)–. Sí, con mi hermana nos decimos Merca, pero nada que ver con la cocaína.

–¡Noooo! Tengo Coronavirus, no lo puedo creer. Me siento mal, me bajó la presión, no veo ni escucho, me voy a desmayar. Tengo Coronavirus, qué impresión–. Y me senté en el pasto.

Ella trabaja en Salud y un contacto de adentro le confirmó que, como ella, yo también era positiva.

–Chequealo, por favor. ¿Estás segura?-, le preguntó Merca.

–Sí, sí, tu hermana es re positiva como vos. Acá la estoy viendo.

El sábado fue el hisopado, el martes la confirmación del contacto y hoy, viernes a la mañana, sigo sin recibir el llamado oficial. Es decir, si no fuera por esa persona que conoce mi hermana, no estaría enterada de que soy Covid positivo o positiva, no me queda claro cómo es.

–Todavía no llamaron a mi hermana para decirle–, se quejó Merca.

–Hay mucho retraso por la cantidad de muestras. Recién ahora están cargando los positivos de las que se tomaron hace dos semanas.

Como dije, ella es trabajadora esencial de salud, así que imagino que habrá sido prioridad a la hora de recibir el resultado positivo.

El miércoles a la noche me faltó el aire y sentí presión en el pecho. Me preocupé y angustié bastante. Necesitaba que me viera un médico, llamé al 107 y del otro lado una voz ronca me dijo que sólo autorizaban traslados para personas con insuficiencia respiratoria severa porque los centros de salud están saturados y agregó, como si fuera Alberto hablándome desde la tele: quédate en casa.

Seis días después del hisopado sigo esperando que suene el teléfono con el aviso oficial. Aunque confieso que, hasta ahora, el sonido que más me entusiasmó fue el de la puerta anunciando la llegada de un plato con chinchulines doraditos con mucho limón.

PD: a pesar de que la hamburguesa del viernes era insípida, ahora sí, la ageusia (ausencia del gusto) se hizo presente. Pero, como la gran administradora de la economía del hogar que ostento ser, logro capitalizarla para liquidar una yerba nauseabunda que envejecía en la alacena. Esto se pone raro. Ayuda, por favor.