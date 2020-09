El gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue con mucha atención la situación sanitaria de Mar del Plata a partir del fuerte crecimiento de casos que hubo en los últimos 10 días y la decisión de retroceder a la fase 3 del aislamiento. En ese marco, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Salvador Giorgi, estuvo el jueves en Mar del Plata recorrió los hospitales y se reunió con el intendente Guillermo Montenegro para analizar alternativas que permitan reforzar el sistema sanitario, especialmente los recursos humanos.

“Es totalmente recomendable que Mar del Plata siga en fase 3”, respondió el funcionario provincial en una entrevista con 0223 Radio.

Giorgi planteó que el gobierno provincial está “muy preocupado” por la situación de Mar del Plata, dado que en los últimos días la cantidad de contagios de coronavirus ubica a la ciudad en un plano de igualdad con muchos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). En ese marco, dijo que le recomendó al intendente “evitar cualquier tipo de apertura” porque eso provoca que la gente se movilice.

“El virus se moviliza con la gente. Si los bares están abiertos, si se permite salir a corre, el virus se propaga”, indicó el funcionario del Ministerio de Salud.

Lógicamente, la preocupación del gobierno provincial es que este aumento de casos colapse el sistema sanitario, algo que por ahora no ocurrió, pero que no está en una realidad tan lejana. En esa línea, advirtió que Mar del Plata no tiene “la red de contención” que tienen los municipios del Amba, donde la cantidad de hospitales es mucho mayor. “Si no hay lugar en un hospital se puede trasladar a otro. Acá no está esa posibilidad”, planteó.

El funcionario se refirió a las advertencias de los efectores privados de salud, que plantearon que la mayoría ya tiene la capacidad saturada. “Estamos intentando ver de qué se trata el colapso sanitario que plantean las clínicas. Queremos ver qué tipos de pacientes tienen internados para priorizar la atención sobre la emergencia del Covid. Hay cirugías programadas que se podrían posponer”, explicó.

Respecto a las camas en el sistema público, Giorgi aclaró que en el caso del Hospital Modular aún hay camas disponibles, pero allí el problema es el recurso humano.

“Necesitamos médicos. Y eso fue lo que charlamos con el intendente. El pedido fue que vayan médicos del primer nivel de atención a trabajar al Higa y al Modular”, dijo el funcionario de la cartera que conduce Daniel Gollan, quien aclaró que la provincia dispone de becas de contingencia para compensar a esos trabajadores.

Si bien el sistema sanitario municipal no cuenta con intensivistas, Giorgi planteó que el plan que se analiza es que se sumen médicos clínicos y de otras especialidades para trabajar bajo la supervisión de un intensivista. “En definitiva, todos son médicos, todos saben cómo actuar ante una descompensación. Lo que hacemos es una capacitación intensiva para que se puedan sumar”, explicó.

En cuanto a la llegada de médicos de otros distritos, como el Amba, Giorgi dijo que la posibilidad es poco probable debido a que en esos lugares también hay escasez de recursos humanos.

Por otro lado, el funcionario provincial remarcó que les preocupa “sobremanera” el comportamiento de la sociedad porque entienden que hay una disociación entre lo que ocurre en las terapias intensivas de los hospitales y lo que luego ese ve en la calle. Por eso volvió a pedirle a la gente que tome consciencia de la situación.