Video: Djokovic, descalificado del US Open por golpear con un pelotazo a una jueza de línea

En una decisión histórica por tratarse de un número 1 del ranking en medio de un Grand Slam, el serbio Novak Djokovic fue descalificado este domingo por golpear en forma involuntaria a una jueza de línea con un pelotazo, en el marco del partido de octavos de final que sostenía con el español Pablo Carreño Busta, por el Abierto de tenis de los Estados Unidos (US Open), en Nueva York.

Al momento de la interrupción del juego, el asturiano se imponía por 6-5 en el primer set y solamente se habían celebrado 50 minutos de lucha en el estadio central Arthur Ashe del complejo Flushing Meadows.

La reacción del tenista serbio se produjo luego de un quiebre a favor del español, que originó una reacción frustrada del mejor jugador del mundo, que lanzó la pelota hacia atrás y golpeó, sin querer, en la cabeza a la jueza de línea, que cayó al piso.

Apenas impactó la pelota, Djokovic hizo un gesto pidiendo perdón y fue a ver el estado de salud de la jueza. Pero ya resultaba tarde.

“No ha tenido que ser atendida en el hospital. En serio vas a descalificarme por esta situación?” le inquirió Djokovic al juez principal del encuentro, cuando ya veía que la decisión de las autoridades era inapelable.

“Mi carrera, un Grand Slam, la pista Central” ensayó "Nole" una disculpa ante el juez de silla, cuando tomó nota de que no habría vuelta atrás en la determinación arbitral.

Posteriormente, Djokovic se negó a dar la rueda de prensa a la que estaba obligado a participar.

El español Carreño Busta, 20mo. preclasificado, destacó “no haber visto” el incidente que le deparó una inesperada victoria, al menos, cuando no había concluido siquiera el primer parcial.

"Estaba celebrando la rotura del servicio, pero estoy seguro de que Djokovic no lo ha hecho a propósito. Por supuesto que no puedes hacer esto. Las reglas son las reglas. El árbitro y el supervisor hacen lo correcto, pero no es fácil tomar esa decisión" se atajó el oriundo de Gijón, de 29 años, según reprodujo el sitio Marca.

La decisión histórica, ya que nunca se descalificó a un número 1 en un Grand Slam, aparta a "Nole" del sueño del decimoctavo título de los grandes.

Además se frustró la posibilidad de quedar a solo un Grand Slam del español Rafael Nadal, que suma 19 y dos del suizo Roger Federer, que acumula 20 y es el más ganador de la historia de los certámenes ‘Major’.

Además, Djokovic cortó una racha de imbatibilidad de 26 partidos que llevaba en la temporada 2020.

Carreño Busta, semifinalista en la edición 2017 de este certamen, en tanto, se instaló en los cuartos de final y será rival del ganador del partido entre el canadiense Denis Shapovalov (17) y el belga David Goffin (10).

La salida de Djokovic permitirá otra cuestión inédita: el campeón del US Open será un jugador que nunca antes alcanzó la gloria en este Grand Slam estadounidense, que otorgará premios por 21.666.000 dólares.