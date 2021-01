Alvarado sumó en Córdoba y sacó a Belgrano de carrera

Con uñas y dientes. Aunque no tenía nada en juego, Alvarado jugó como una final y amargó al "Pirata". (Foto: La Voz del Interior)

Se siente bien Alvarado lejos de casa y, de no ser por la efectividad de Pablo Vegetti, pudo despedirse de la Reválida Sur de la Primera Nacional con un nuevo triunfo y un meritorio tercer puesto en una zona donde clasificaban dos. Sin embargo, el gran goleador que tiene la categoría mostró otra vez su olfato, había abierto la cuenta y en tiempo de descuento selló el 2 a 2 definitivo para Belgrano que igual se quedó con sabor a poco, porque quedó eliminado y no jugará por el segundo ascenso.

Se vuelve con una media sonrisa el "torito" de Córdoba. Otra vez mostró estar a la altura, los pibes volvieron a cumplir y la idea de Coyette está cada vez más plasmada en el rendimiento. Pero como le pasó con Mitre de Santiago del Estero, nuevamente dio vuelta un partido pero no lo supo sostener y la igualdad tiene gusto a poco. El local sabía lo que proponía Alvarado y por eso presionó alto. En la primera avisó Sánchez y en la segunda no perdonó Vegetti que puso el 1 a 0 a los 11'. Más allá de eso, los marplatenses no cambiaron, siguieron intentando en la salida y, mayormente les salió bien, pudieron mover la pelota de un área a otra y lastimar. Pero las opciones claras eran del local que convertía en figura a Fernández. El nivel de Alvarado mejoró en el tramo final de la etapa pero le costó generar ocasiones netas.

En el complemento, el juego fue más parejo y el conjunto albiazul golpeó rápido para dejar todo como al principio. Ezequiel Vidal terminó una buena jugada colectiva y aprovechó el pase atrás de Mieres para sellar el 1 a 1 a los 8'. El "pirata" se puso nervioso porque se jugaba mucho y Alvarado lo aprovechó, ganó el medio y desniveló con Vidal que no encontró socio dentro del área. Como pasa siempre, más ahora que hay tantos cambios, el partido perdió frescura pero también orden y podía pasar cualquier cosa. Belgrano necesitaba ganar y se descuidaba, pero le tiró el peso de su historia a Alva que se sostuvo en las manos de Fernández. Los cordobeses estaban jugados y lo pagaron caro. Un pelotazo encontró una falla de Rigamonti afuera del área y Bogado sólo tuvo que correr con el arco libre para desnivelar. El arquero de Alvarado se encargó después de mantener esa ventaja, hasta que un rebote fortuito lo puso a Vegetti de cara al gol, no falló y terminaron repartiendo puntos que sientan mucho mejor a los marplatenses que a los dueños de casa, siempre obligados por su historia a pelear por el regreso a Primera.

Síntesis

Belgrano (2): César Rigamonti; Juan Barinaga, Joaquín Novillo, Franco Pardo y Franco Negri; Leonardo Sequeira, Hernán Bernadello, Gervasio Núñez y Ulises Sánchez; Nahuel Luján y Pablo Vegetti. DT: Esteban González.

Cambios: ST 0' Santiago Longo por Sequeira, 18' Cristian Techera por Núñez, 28' Bruno Zapelli por Negri y 40' Marcelo Estigarribia por Bernardello.

Alvarado (2): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Valentín Dimare; Marcos Astina, Julián Vitale, Franco Malagueño, Iván Molinas y Ezequiel Vidal; Robertino Giacomini. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 11' Emiliano Bogado y Sebastián Jaurena por Vitale y Dimare, 18' Mateo Di Molfetta y Leandro Navarro por Molinas y Astina, y 30' Santiago González por Malagueño.

Goles: PT 11' Vegetti (B); ST 8' Vidal (A), 37' Bogado (A) y 46' Vegetti (B).

Árbitro: Diego Ceballos.

Cancha: Belgrano.