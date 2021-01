El "Negro" Romano ya no es el técnico de Peñarol

Aunque no haya descensos y la irregularidad sea moneda corriente en la Liga Nacional, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, que los equipos que no encuentran resultados decidan dar un golpe de efecto y cambiar al entrenador. Esto es lo que pasó en Peñarol, que tras la caída de este viernes ante Platense, "tras una charla cordial con el presidente Domingo Robles" según el comunicado del club, le pidió un paso al costado a Carlos Romano, que no opuso resistencia y dejó de ser el técnico del equipo.

El “Negro”, un histórico "Milrayitas", atravesó su tercer ciclo en la entidad marplatense con un récord de 8 partidos ganados y 13 perdidos, teniendo en cuenta que se incorporó antes de la suspensión de la pasada campaña, en febrero del año pasado, y dirigió cuatro cotejos (2 PG y 2PP).

Peñarol, con récord de seis ganados y once perdidos en la actual temporada, jugará mañana frente a San Lorenzo a las 21.30, el martes se vendrá Boca a las 19 y Ferro el miércoles desde las 11. Aún sin horario estipulado están pactados los encuentros del sábado 23 contra Obras, el domingo 24 frente a Gimnasia, el miércoles 27 con San Martín de Corrientes (Postergado) y el jueves 28 ante Libertad de Sunchales (Postergado).