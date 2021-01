Un grupo de padres marplatenses le pide a Kicillof que autorice la vuelta a clases

A 6 semanas del eventual inicio del ciclo lectivo 2021 en casi todo el país, un grupo de padres marplatenses le piden al gobernador Axel Kicillof, a que autorice en la provincia de Buenos Aires la vuelta a la presencialidad educativa, a pesar de la pandemia. Aseguran que la decisión “no debe regirse por la vacunación” y que la medida “es 100% política”.

“Todavía no hay nada concreto por la vuelta presencial. La variable que el gobierno maneja es la vacuna y no puede ser, porque en poco más de un mes no van a poder vacunar a todos los docentes. Eso es una mentira”, expresó en diálogo con 0223, Ana Negri, referente del grupo Padres Organizados Mar del Plata.

La mujer contó que a principios de diciembre se reunieron con el intendente Guillermo Montenegro, donde les expresó todo su apoyo por la vuelta de las clases y en el transcurso de las últimas semanas se han hecho presentaciones al Consejo Escolar del distrito.

En su opinión y contradiciendo los concejos de la comunidad científica, del Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud, Negri expresó que "los nenes no son vectores de contagio del coronavirus” y sostuvo que “la mayor posibilidad de contagio es de un adulto hacia un chico y no al revés” y valoró lo hecho por países como Alemania, “que tuvieron siempre abiertas las escuelas”.

“En este tiempo, los derechos de los chicos han sido vulnerados. Los chicos siguen relegados, muchos con problemas emocionales, de sobrepeso, de sueño. Y en los chicos más vulnerables, hay cuestiones de abuso que solo se detectan en la escuela y donde su casa no es un lugar seguro. Según información científica, en la gripe común, muere 1 de cada 200 mil chicos y por el coronavirus, mueren 1 cada 1 millón”, concluyó Negri.

Durante el fin de semana, el presidente Alberto Fernández confirmó el inicio de clases en todo el país aunque delegó esa decisión a cada provincia, en función de la situación epidemiológica.