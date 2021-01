Once Unidos se sobrepuso a las ausencias y consiguió el primer triunfo

Los pibes de Once Unidos festejan. El conjunto marplatense consiguió un triunfo histórico. (Fotos: Prensa ACLAV)

En un partido de alta paridad y luego de padecer varias ausencias, Once Unidos ganó por primera vez en esta Liga de Vóleibol Argentina 2020/2021. Lo hizo frente a UVT Vóley y por 3-2, con parciales de 25-16, 23-25, 25-21, 15-25 y 15-13 tras dos horas y media de desarrollo.

A pesar de que Mauro Zelayeta se sumó a la lista de bajas, por un golpe en su mano derecha al cierre del partido con Ciudad, Once Unidos dominó de punta a punta en el arranque, con Aquindo como referencia en el goleo y un buen aporte del central Manzín. UVT perdió además la batalla de la ofensiva (solamente un 38% de eficacia, mientras que Once Unidos superó el 50%) y eso colaboró para que no hubiera equivalencias en el tablero. Dos aciertos de Richards completaron la faena inicial por 25-16.

Para el segundo, UVT se metió en partido. Vio la chance con un inicio errático de su rival y ahí, con una mejoría en sus extremos Quinteros y Vásquez, se trenzó en un punto a punto ante un Once Unidos que le pasó la posta del protagonismo a Layús y Richards. La trama se destrabó recién en el final, con un bloqueo importante de Flores (23-22) que habilitó a UVT a embolsar el set por 25-23, tras un contraataque de Elgueta.

El panorama del partido no varió a continuación, aunque sí lo haría el desenlace. Once Unidos siguió con un nivel de error elevado (11 puntos entregados en este set), pero entre Aquindo y Richards compensaron esa falencia y su equipo pudo mantenerse adelante. UVT se volcó hacia Quinteros y mandó a la cancha a Alamino y Camacho, lo que le permitió acercarse algo en la recta final, pero un gran trabajo de Layús en bloqueo le dio a Once Unidos las dos últimas pelotas del 25-21.

La siguiente manga mostró la mejor versión de UVT, con Alamino desde el arranque y el retorno a la escena de Quinteros y Vásquez. Si bien el conjunto marplatense moderó sus errores, no pudo sumar al ritmo de su adversario, que con ese tridente metió una racha de 9 puntos consecutivos (de 9-9 a 17-9) y marcó a fuego el set. Once Unidos no pudo con semejante desventaja y UVT, a través de Quinteros, desencadenó el tie-break por 25-15.

Aunque el tie-break empezó con UVT arriba 5-1, la paridad del partido ameritaba un final cerrado y así fue: entre errores sanjuaninos y acciones de Aquindo y Peralta, el score enseguida se emparejó. Un rato después, Peralta metió un ace clave para el 12-11 de los de verde y Aquindo, en dos ocasiones y con una molestia en la rodilla, fabricó el 14-12. UVT rotó y frenó el ataque siguiente, pero Manzín cerró las puertas desde el bloqueo y escribió el 15-13 final.

Síntesis:

Once Unidos (3): Bautista Peralta (7), Joaquín Aquindo (22); Joaquín Layús (16), Alejandro Manzín (8); Lukas Rojas (6), Marcos Richards (18). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Santiago Aranguren (-), Ian Mehamed (-).

UVT Vóley (2): Fernando Arpajou (-), Gerónimo Elgueta (9); Fabián Flores (12), Miguel Liand (9); Juan Vásquez (14), Marcos Quinteros (12). Líberos: Leonel Morales, Mariano Díaz Ogas. Entrenador: Ariel Facchinelli. Ingresaron: Franco Quinteros (-), Juan Alamino (10), Nahuel Camacho (-).

Parciales: 25-16, 23-25, 25-21, 15-25, 15-13

Árbitros: Karina René - Pedro Pérez

Estadio: Moisés Flesler, Centro Sionista; Paraná, Entre Ríos