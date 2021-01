Once Unidos no pudo con Paracao en Paraná

Once Unidos sufrió su cuarta derrota, esta vez ante el anfitrión Paracao en sets corridos, con marcadores de 25-19, 25-18 y 25-20, en el marco de la rueda de ida de Fase Regular de la Liga de Vóleibol Argentina en Paraná. El conjunto de Parque Luro se despedirá de la burbuja 1 este jueves a las 18 ante UPCN de San Juan, el gran candidato al título.

Luego de la catarata de bajas que sufrió, Once Unidos pudo recuperar para este partido a Zelayeta y Quiroga, además de los arribos a Paraná de Russo y Gazaba. Sin embargo, Paracao fue muy sólido en el set inicial y hasta pudo haberlo ganado por más margen, pero le entregó 12 puntos por error a su rival. A pesar de semejante tasa, la labor de Villarruel, Lapera y Vaca Álvarez fue suficiente para un dominio de punta a punta, coronado por 25-19 a través de Lapera.

El dueño de casa afinó la mira para el segundo acto, pero también creció Once Unidos y eso derivó en una historia similar en cuanto a los números. Aquindo lideró la carga visitante, pero del otro lado Villarruel estuvo intratable (6 puntos, al 83% en ataque) y eso, sumado a la reducción del error, le dio a Paracao las riendas una vez más. Parciales de 9-5 y 18-12 fueron la antesala del 25-18 que anotó el ingresado Maier.

Gazaba y Rojas aparecieron como titulares en Once Unidos para el tercero (además de Russo, que ya había arrancado en cancha el chico previo) y esa configuración le trajo paridad al juego, pero la misma se desvaneció apenas pasada la mitad del set. Con las cosas 15 iguales, tres errores marplatenses y dos puntos de saque del capitán López pusieron a Paracao 20-15 y el final no tardaría en llegar. Un remate marplatense que no pasó la red decretó el 25-20 final.

Síntesis:

Club Atlético Paracao: Pablo Urchevich (1), Gustavo Vaca Álvarez (10); Joaquín Alzueta (2), Julián López (9); Gonzalo Lapera (9), Juan Simón Villarruel (14). Líberos: Santiago Arroyo, Hipólito Sosa. Entrenador: Guillermo Escanés. Ingresaron: Matías Albrecht (-), Lautaro Verdún (1), Matías Maier (1), Agustín Cardoso (2), Agustín Otero (-).

Club Once Unidos: Bautista Peralta (-), Joaquín Aquindo (5); Joaquín Layús (6), Iván Quiroga (6); Mauro Zelayeta (3), Marcos Richards (7). Líberos: Matías Martín, Ian Mehamed. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Tomás Russo (1), Bautista Gazaba (4), Lukas Rojas (1), Alejandro Manzín (1).

Parciales: 25-19, 25-18, 25-20

Árbitros: Víctor Bagalá - Karina René

Estadio: Moisés Flesler, Centro Sionista; Paraná, Entre Ríos

PRENSA ACLAV