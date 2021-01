Boca y Santos se cuidaron demasiado y definen en Brasil

Tevez tuvo algunos pantallazos pero no alcanzó. Con el correr de los minutos se fue apagando, se apresuró y terminó sin pesar. (Fotos: Télam)

Son partidos de 180 minutos y tanto Russo como Cuca lo entendieron así y no regalaron nada. Primero cuidaron el arco propio y, si se podía, buscaban el rival. Entonces, el trámite fue parejo, aburrido y con pocas ocasiones de ambos lados, el resultado fue un lógico 0 a 0 entre Boca y Santos y la serie quedó totalmente abierta para la revancha en Brasil. La polémica de la noche estuvo en un penal de Izquierdoz que omitió primero Tobar y después el VAR que pudo cambiar la historia.

Lo que pasó el martes en el "Libertadores de América" seguramente sirvió de experiencia para que el conjunto "xeneize" no salga desesperado. Boca privilegió la seguridad defensiva para no exponerse demasiado ante la velocidad de los atacantes santistas, y recurrió a la contraofensiva como arma de ataque, algo no muy distinto a lo que suele pergeñar Miguel Ángel Russo en la mayoría de los partidos, salvo que tenga necesidades extremas como en el cotejo anterior ante Racing por cuartos de final.

Pero los problemas aparecieron para Boca cuando el venezolano Yeferson Soteldo empezó a desequilibrar por la derecha de la defensa "xeneize", arrastrando hasta allí a Capaldo, que no lo podía encontrar por el medio y en el mano a mano era superado en ese costado. Esto constituyó una constante del primer tiempo, unos 45 minutos iniciales en los que el equilibrio general del juego hizo que los arqueros no pasaran mayores sobresaltos y la paridad se trasladara a los vestuarios.

Pero el comienzo de la segunda etapa tuvo características diferentes, ya que antes del minuto nomás, John se tuvo que estirar para sacar al córner un remate de Salvio, de flojísimo partido. Después de 10 minutos de iniciativa local, otra vez se emparejó, Santos se volvió a animar, el ingreso de Cardona desequilibró el medio y el "Peixe" se acercó a Andrada con disparos desde afuera y una salvada del arquero ante un tiro mordido de Marinho. El mismo delantero, se quejó por una infracción de Izquierdoz dentro del área que Tobar no sancionó y el VAR tampoco entendió como penal, para alivio de Boca.

Fueron pequeños atisbos, alguna corrida de Pituca por la izquierda y no mucho más. "Wanchope" Ábila entró por la heroica, tuvo una clara pero controló mal y cuando quiso enganchar se la sacaron, y en la última jugada, la única trepada de Fabra terminó en una buena combinación con Villa, centro atrás y Jara que, de volea, la tiró por encima del travesaño en lo que pudo ser un gol determinante.

Síntesis

Boca Juniors (0): Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Diego González y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Cambios: ST 13' Edwin Cardona por González, 31' Ramón Ábila y Julio Buffarini por Soldano y Salvio.

Santos (0): John; Pará, Lucas Verissimo, Luan Peres y Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison y Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge y Yeferson Soteldo. DT: "Cuca".

Cambios: ST 10' Sandry por Soteldo, 31' Madson por Kaio Jorge y 38' Laércio Soldá por Veríssimo.

Goles: No hubo

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: "La Bombonera".