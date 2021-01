Reclaman más asistencia a los sectores vulnerables castigados por la pandemia

Desde Barrios de Pie advirtieron por el impacto que tiene la escalada de casos de coronavirus en las familias más vulnerables de la sociedad y reclamaron mayores "políticas de asistencia y contención" por parte del Gobierno para evitar que los trabajadores de la economía popular tengan que salir "desprotegidos" en este contexto.

"Afecta y preocupa el incremento de casos porque empezamos a ver algo no tan frecuente, por lo menos para nuestra organización, de que conocidos o compañeros tienen que aislarse o directamente están contagiados. Eso preocupa porque frena este intento de trabajo en el verano que tienen muchos compañeros de la economía popular", planteó Rodrigo Hernández, referente de Barrios de Pie.

En declaraciones a 0223 Radio, el dirigente reconoció que el rebrote de la pandemia en el comienzo de la temporada "genera una disyuntiva entre cuidarse y salir a ganarse el mango" para muchas personas que subsisten dentro de la economía informal. "Como organización esperamos más políticas de asistencia y contención para que los sectores más vulnerables no tengan que salir desprotegidos", insistió.

Hernández también cuestionó los controles del Municipio al considerar que no son "tan estrictos" y exigió un "marco regulatorio" claro para contener las fiestas clandestinas y otras salidas de los jóvenes. "Cuando hay fiestas clandestinas o encuentro de jóvenes, lo más normal es acusar al joven de lo que está pasando y lo que no se ve es el trasfondo", analizó.

"Lo que tiene que haber en estos casos es un marco regulatorio que acompañe estas salidas que va a haber y que son naturales. Tiene que haber políticas de Estado al respecto", señaló, y agregó: "Desde que la ciudad se reabrió y que se sacaron los retenes, la circulación continúa y los controles han mermado en general. En verdad, durante toda la cuarentena hubo más una especulación y sensación de control que un control efectivo".

Para uno de los responsables de Barrios de Pie, el Gobierno debe trabajar en "protocolos de prevención, en seguir fortaleciendo programas como el DetectAR y reforzar ideas en cuanto a la necesidad de vacunación". "Hoy no podemos bajar la guardia y esto no solo le cabe a la sociedad en general sino a muchos funcionarios", enfatizó, y apuntó: "Marcar que los jóvenes es el problema no es la solución".

Hernández, además, afirmó que todavía se suman nuevas familias a los comedores para tener un plato de comida. "Eso se mantiene igual y hasta creció un poco. Por eso pedimos que se le dé un impulso mayor a la economía popular y a las pequeñas empresas para dar alguna estabilidad en el tiempo. La preocupación del Gobierno tendría que pasar en el mediano plazo para que el año que viene haya un impulso grande y se pueda armonizar este proceso de crisis", concluyó.