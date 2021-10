Círculo volvió a merecer más, pero volvió a perder

No hay caso. No puede ganar. No brilla, tiene muchas limitaciones, pero así y todo le juega de igual a igual a equipos que van a clasificar y buscarán el segundo ascenso, les maneja la pelota y casi no pasa sobresaltos. Pero le cuesta horrores llegar con peligro, cuando lo hace no tiene contundencia, las pocas que le crean se las convierten y el resultado es siempre el mismo: derrota. Círculo sufrió nuevamente una caída en casa ante Juventud Unida Universitario de San Luis por 1 a 0 y llegó a los 16 partidos sin conocer la victoria, cuando restan 3 fechas para el final de la Zona A del Torneo Federal A.

Diego Martínez no tuvo un buen primer tiempo y se quedó en el vestuario en el descanso. (Foto: Martín Angelini)

La falta de profundidad quedó más marcada que nunca en Círculo. Porque el equipo de Lucas Baldino tuvo la posesión en la mayor parte de la etapa y apenas si puede contar alguna situación de peligro, pero ni siquiera neta. Y Juventud Unida, prescindiendo de la pelota, apostando a los pelotazos para sus delanteros, tuvo dos y aprovechó una para irse al descanso en ventaja. Todas las buenas intenciones del Papero se diluían cuando llegaban a los metros finales y costaba el último pase o los remates no llevaban riesgo. Ullúa probó después de un córner corto sin problemas para Désima, Vértiz desbordó y en vez de tirar el centro sorprendió al primer palo del arquero que respondió bien, y nada más. El equipo crecía por derecha, se juntaban Vedda, Vértiz y Ullúa, pero no terminaba en nada.

El viento jugaba su partido y, por eso, también la imprecisión en los envíos aéreos del local que terminaron, varias veces, cayendo atrás del arco visitante. Casi sin proponérselo, Juventud Unida se puso en ventaja. A los 20' avisó De Hoyos, que recibió adentro del área, giró y de zurda exigió a Chiappero que alcanzó a cachetear. Dos minutos más tarde, un rechazo corto de Sánchez puso al marplatense mano a mano con Zarza, le ganó en la carrera y ante el achique del arquero punteó al primer palo para el 1 a 0. Ese poquito le alcanzó a los de Alexis Matteo para tomar ventaja, jugar más tranquilos e irse al vestuario arriba en el marcador.

Juventud defendió con uñas y dientes el triunfo y se llevó demasiado premio. (Foto: Martín Angelini)

Con viento en contra, a Círculo le costó mucho mantener el protagonismo y salir en los primeros minutos. Un error en la salida de Chiappero casi termina en el segundo de Juventud, pero el arquero se repuso y salvó de manera espectacular por encima del travesaño. De a poco, retomó el control el local, sin profundidad, pero con el manejo de la pelota. Hasta que pasando los 20' logró llegar a fondo: lo tuvo Ullúa con una buena maniobra personal tras recibir de Reali, se metió al área y metió el zurdazo abajo que encontró el manotazo salvador de Désima. Enseguida, se adelantó Ramiro Garay con un remate lejano y otra vez respondió el uno.

Con ese envión, Baldino puso a Núñez por Sánchez, cambió el esquema a línea de tres y buscó con todo el empate. Pero empezó a dejar algunos espacios y Juventud estuvo cerca de liquidarlo con un zurdazo de Gobetto que reventó el travesaño. El objetivo lo cumplía la visita, no lo podía definir, pero lo jugaba lejos de su arco. Círculo tenía la pelota y Juventud las ocasiones, De Hoyos asistió a Balmaceda que mano a mano con Chiappero perdió con el arquero y siguió con vida en el juego. Esa vida se dilapidó en tiempo de descuento, cuando habían entrado dos centrales de "9" y en una serie de rebotes, la sacó Ojeda sobre la línea. Fue lo último, la cabeza gacha por una nueva derrota, inmerecida, pero derrota al fin, que estira a 16 los partidos sin ganar.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Lucio Chiappero; Bruno Vedda, Juan Zarza, Gonzalo Quiroga y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Ever Ullúa y Diego Martínez. DT: Lucas Baldino.

Cambios: ST 0' Ramiro Garay por Martínez, 22' Rodrigo Núñez por Sánchez, 40' Emiliano Rodríguez por Reali y 46' Cristian Soto por R.Rodríguez.

Juventud Unida (San Luis) (1): Facundo Désima; Brayan Sosa, Julián Giménez, Gabriel Ojeda y Nicolás Pacheco; Misael Sosa, Nicolás Gatica, Juan Pablo Gobetto y Eber Garro; Sebastián Balmaceda y Damián De Hoyos. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 13' Santiago Jofre por Gatica, 23' Walter Figueroa por M.Sosa y 41' Agustín Herrera por Balmaceda.

Goles: PT 22' De Hoyos (JU)

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

Estadio: "Guillermo Trama".